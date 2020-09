Kirchdorf

Neuer Anlauf für die Planungsphase zur Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals: Nachdem die ersten Vorarbeiten eines beauftragten Architekten aus Gifhorn auf heftige Kritik bei Politik und Schulen gestoßen waren, hat die Stadt Barsinghausen nun eine begleitende Moderation mit ins Boot geholt – damit der Planungsprozess wieder Fahrt aufnimmt. Das Architekturbüro Remke Partner aus Großgoltern soll alle Beteiligten zusammenführen und den Planungsentwurf zu einem Gemeinschaftsprojekt machen.

Das Schulzentrum Am Spalterhals muss grundlegend saniert werden, die Vorplanungsphase soll nun neuen Schwung aufnehmen. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Nach Angaben von Architektin Tanja Remke geht es den Moderatoren zunächst darum, eine konstruktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und den Planungsprozess zu beruhigen. Zuletzt hatte noch ein Abbruch der Zusammenarbeit mit den Gifhorner Architekten gedroht, weil die Schulen und Ratsfraktion mit dem bisherigen Ablauf unzufrieden waren. Allerdings scheute die Stadt einen harten Schnitt und setzt nun auf neue Impulse innerhalb der Moderationsphase.

Ergebnisse bis Anfang 2021

Bis spätestens Anfang 2021 sollen laut Tanja Remke die Ergebnisse einer gemeinsamen Planungsarbeit vorliegen: Ein Grundriss für das sanierte Schulzentrum mit Raumbuch und Kostenschätzung zum Abschluss der sogenannten Leistungsphase II. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Remke-Moderatoren auf Information, Transparenz, Identifikation und Akzeptanz.

„Wir wollen das pädagogische Konzept verstehen und wissen, wohin die Schulen in ihrer Ausrichtung wollen. Nach diesen Nutzerbedürfnissen richtet sich das Raumkonzept“, erläuterte Tanja Remke in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Vor diesem Hintergrund seien auch Änderungen am bisherigen Entwurf zu prüfen: „Wir stehen dann vor der Frage, welche baulichen Entscheidungen noch ausstehen“.

Workshops für Schüler und Lehrer

Zur moderierten Planung gehören unter anderem Schüler- und Lehrerworkshops. Damit wollen die Planer erfahren, unter welchen baulichen Bedingungen die Schüler künftig lernen und die Lehrer arbeiten wollen. Laut Remke sollen rund 30 Schüler aus allen Jahrgängen und Schulen sowie etwa 15 Lehrer an den jeweiligen Workshops teilnehmen. Erkenntnis aus diesen Workshops sollten ebenfalls in den aktuellen Planungsstand mit einfließen.

Vorgaben solle es nicht geben, Stadt und Planer halten sich alle Optionen für den begleitenden Moderationsprozess offen. Das gilt insbesondere auch für die Zukunft der Mensa und des D-Traktes. Alle Beteiligten könnten an der Entscheidung mitwirken, ob Mensa und D-Trakt entweder saniert oder neu gebaut werden.

Der von der Lisa-Tetzner-Schule genutzte D-Trakt des Schulzentrums soll entweder abgerissen oder saniert werden. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Zu diesen Beteiligten gehört nach Angaben des Ersten Stadtrates Thomas Wolf auch die Bert-Brecht-Förderschule. Einem gültigen Ratsbeschluss folgend, soll die Förderschule mittelfristig ihren jetzigen Standort an der Schulstraße in der Kernstadt aufgeben und an den Spalterhals wechseln. Allerdings hält Wolf auch einen Verbleib an der Schulstraße für eine realistische Alternative – zumal die Schule selbst den jetzigen Standort an der Schulstraße offenbar favorisiert. Darüber müsste die Politik jedoch neu entscheiden.

Mit dem begleitenden Moderationsprozess für die Sanierung des Schulzentrums Am Spalterhals mit einem Kostenvolumen von insgesamt mehr als 30 Millionen Euro will das Architekturbüro Remke Partner in der kommenden Woche beginnen und möglichst bis zum Jahresende abschließen. „Das ist ein sehr sportlicher, aber machbarer Zeitplan“, betonte Tanja Remke.

