Weil die Einschränkungen in der Corona-Krise über viele Wochen hinweg den Musikbereich am Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) stark eingeschränkt haben oder ganz unmöglich machten, gingen Schüler und Lehrer neue Wege für den Unterricht und die Probenarbeit. Unter dem Motto „Musik trotz(t) Corona“ spielten die jungen Musiker vielfach zu Hause in Einzelstimmen ihre Beiträge für verschiedene Gemeinschaftswerke ein.