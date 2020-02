Kirchdorf

Fischessen in geselliger Atmosphäre und dazu satirische Unterhaltung mit lokalpolitischen Bezügen – mit dieser bewährten Mischung lockt die Kirchdorfer SPD-Abteilung schon seit vielen Jahren am Aschermittwoch zahlreiche Gäste aus der Partei und deren Umfeld in ihren Ortsteil. Auch diesmal war das Kirchdorfer Gemeindehaus Arche bei der Veranstaltung wieder voll besetzt: Mehr als 60 gut gelaunte Besucher drängten sich an den Tischen im Gemeindesaal in froher Erwartung dessen, was ihnen geboten würde.

Das war zunächst mal ein Schnaps. „Fisch muss schwimmen“, sagten die Abteilungsvorsitzende Doris Pelstring und der Ortsvereinsvorsitzende Reinhard Dobelmann und prosteten den Genossen im Saal vor Beginn des Essens zu. Den Hering mit Sahnesoße für das anschließende Mahl hatte wieder Remmer Meents mit seinem Helferteam vorbereitet.

Politischer Gegner ist Zielscheibe

So richtig in Stimmung kamen die Gäste nach dem Essen bei den beliebten satirischen Darbietungen. Mit von der Partie waren die aus Seelze angereisten Boys von der Müllabfuhr, die auch die SPD selbst bei ihren bissigen Betrachtungen nicht ausließen.

Für den Höhepunkt sorgten die Vorstandsmitglieder der Kirchdorfer SPD-Abteilung mit ihren fiktiven Nachrichten aus Barsinghausen und der Welt. Pelstring, Gabi Diercks-O’Brien, Dobelmann und Axel Espey hatten dazu auch begleitende Illustrationen und Grafiken vorbereitet, die mit einem Projektor auf die Leinwand geworfen wurden.

Zielscheibe des Spotts waren die politischen Gegner, im Jahr der Barsinghäuser Bürgermeisterwahl insbesondere Amtsinhaber Marc Lahmann und dessen Partei, die CDU. Das Quartett der Nachrichtensprecher erinnerte genüsslich an die Affäre um die Findlinge, die die Stadtverwaltung zeitweise auf Parkstreifen entlang der Röntgenstraße platziert hatte, um auswärtige Lastwagen fernzuhalten.

Revolte und Königsmörder im Visier

Auch die unterschiedlichen Meinungen zwischen der Verwaltungsspitze und der Stadtwerke-Führung über Details beim Neubau des Eckerder Grundwasserwerks waren Thema, ebenso die vermeintliche Bevorzugung des kleinen Ortsteils Holtensen bei öffentlichen Investitionsvorhaben, weil dort der „Dorfoberste Gerald Schroth ( CDU)“ wohne. „Holtensen first“ laute deshalb das Gesetz.

Zudem ließen es sich die Sozialdemokraten nicht nehmen, die noch offene Frage zu thematisieren, wer denn nun für die CDU ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen werde. Die Vision des SPD-Nachrichtenteams zu den aktuellen Abläufen bei den Christdemokraten lautet so: CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Zieseniß habe hinter den Kulissen eine Revolte gegen den „glücklosen Marc Lahmann“ angezettelt und wolle selbst im Herbst für das Amt kandidieren. „Um nicht als Königsmörder zu gelten“, warte Zieseniß nur noch auf eine günstige Gelegenheit, der SPD den Sturz von Lahmann in die Schuhe zu schieben. Der Bürgermeister wiederum habe schon eine gut dotierte neue Stelle für die Zeit nach seinem Ausscheiden in Aussicht.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer