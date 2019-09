Kirchdorf

Die Polizei Barsinghausen sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einer sexuellen Belästigung am Donnerstag gegen 11.25 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Deisterbad und Schulzentrum Am Spalterhals gemacht haben. Dabei zeigte ein bislang unbekannter Mann einem 15-jährigen Mädchen, das auf dem Weg in Richtung Einsteinstraße unterwegs war, sein Geschlechtsteil.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann am linken Wegrand mit Blickrichtung zunächst zum Deisterbad gestanden. Als sich die Schülerin näherte, wandte sich der Mann der 15-Jährigen zu und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Anschließend soll der Unbekannte im Gebüsch am Deisterbad verschwunden sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Wie die Polizei mitteilt, soll es sich bei dem Mann um einen etwa 50 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mitteleuropäer mit kräftiger Statur und weißen, nackenlangen Haaren handeln. Bekleidet war er mit einem hellblauen Kapuzen-Sweatshirt sowie einer dunkelblauen, knielangen Hose. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Kommissariat Barsinghausen unter Telefon (05105) 51230 in Verbindung zu setzen.nn

Von Frank Hermann