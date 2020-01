Barsinghausen

Die Barsinghäuser Polizei sucht den Besitzer eines gestohlenen Mountainbikes der Firma Focus. Das Fahrrad war bereits am 16. Dezember auf einem Grundstück am Kirchdorfer Bahnhof sichergestellt worden. Nach Mitteilung der Polizei hatte an diesem Tag ein Anwohner einen 25-jährigen Barsinghäuser dabei beobachtet, wie dieser ein am Kirchdorfer Bahnhof abgestelltes Fahrrad entwendete und dann auf das Grundstück schob.

25-Jähriger hatte mehrere Räder gestohlen

Die Polizei konnte den 25-Jährigen nach einer sofort eingeleiteten Fahndung festnehmen. Die Beamten entdeckten später auf dem Grundstück insgesamt vier hochwertige Fahrräder. Drei davon waren am selben Tag ebenfalls am Kirchdorfer Bahnhof gestohlen worden. Sie konnten laut Polizei den rechtmäßigen Eigentümern bereits zugeordnet werden. Nun suchen die Ermittler noch den Eigentümer des Focus-Bikes. Dieser sollte sich auf dem Barsinghäuser Kommissariat unter Telefon (05105) 5230 melden, bittet die Polizei.

Von Andreas Kannegießer