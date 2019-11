Kirchdorf

Viele Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) haben sich erneut in den Dienst der guten Sache gestellt und haltbare Lebensmittel für die AWO-Tafel gesammelt. Auf Initiative von Tami Schütte, Annika Struß, Merle Kuschel und Angelina Cáceres Risco aus dem elften HAG-Jahrgang kamen nahezu zwölf Spendenkisten zusammen – prall gefüllt zum Beispiel mit Kaffee, Konserven, Reis, Nudeln, Mehl, Zucker und Schokolade für Kunden der sozialen Tafel.

Hilfsaktion zum dritten Mal

Bereits zum dritten Mal setzten sich die vier Jugendlichen für bedürftige Menschen ein. Unterstützung erhielten die Elftklässlerinnen von zwei Religionskursen aus dem achten Jahrgang und deren Fachlehrerinnen Astrid Stalmann und Beate Kienast. Die Spendensammlung passt als konkrete Hilfsaktion in deren Unterrichtsthema Diakonie und Nächstenliebe. Tafel-Leiterin Heidi Rogge hatte zu Beginn der einwöchigen Sammlung über die Versorgung bedürftiger Menschen mit Lebensmittelspenden berichtet – und dabei auch den Einsatz ehrenamtlicher Helfer beschrieben.

Die engagierten HAG-Schüler verteilten Sammelkartons in allen Klassen des Gymnasiums und riefen dazu auf, die Kartons mit haltbaren Lebensmitteln zu füllen. „Dazu haben wir Werbung betrieben mit Durchsagen per Lautsprecher, mit Flyern und in den sozialen Medien“, erläuterte Annika Struß. Hinzu kamen viele persönliche Gespräche, um die Aufmerksamkeit der Jungen und Mädchen auf die Tafel zu richten.

„Vor allem die ältere Schüler wissen, wie und wofür sich die Tafel-Helfer einsetzen. Aber trotzdem ist es immer wieder spannend zu sehen, wie viele Lebensmittelspenden bei unserer Aktion zusammenkommen“, sagte Angelina Cáceres Risco. Nach elf vollen Kisten bei der vorangegangenen Sammlung vor rund fünf Monaten füllten die Gymnasiasten jetzt erneut ein rundes Dutzend solcher Kartons.

Lob für das Engagement

Heidi Rogge lobte den Einsatz der HAG-Jugendlichen. „Für uns bedeuten diese Spenden eine große Hilfe und auch eine Anerkennung für unsere eigene Arbeit. Der Einsatz dieser Schüler ist wirklich vorbildlich“, betonte die Tafel-Leiterin.

Künftig wollen Tami Schütte, Annika Struß, Merle Kuschel und Angelina Cáceres Risco möglichst zweimal im Jahr solch eine Sammelaktion starten.

Von Frank Hermann