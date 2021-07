Kirchdorf

Ein noch unbekannter Mann ist am späten Freitagabend in die Räume eines Döner-Imbisses an der Egestorfer Straße unweit des Kirchdorfer S-Bahn-Haltepunktes eingebrochen und hat Bargeld erbeutet. Nach Mitteilung der Polizei ist die Tat von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Allerdings sind die Aufnahmen im Halbdunkel nicht scharf genug, um den Täter identifizieren oder genauer beschreiben zu können.

Der Einbrecher ist demnach gegen 23.20 Uhr durch ein Fenster in die Imbiss-Räume eingestiegen. Er nahm rund 100 Euro Wechselgeld aus der Tageskasse und flüchtete anschließend unerkannt. Auf dem Video ist laut Polizei zu erkennen, dass sich der Täter unmittelbar vor dem Einbruch vor dem Imbiss mit einem unbekannten Zeugen unterhalten hat. Dieser war offenbar auf dem Weg in Richtung Barsinghäuser Innenstadt und hielt kurz an, um mit dem Täter zu sprechen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbrecher geben können – insbesondere natürlich die Person, die mit dem Täter gesprochen hat. Das Barsinghäuser Polizeikommissariat ist unter Telefon (05105) 5230 erreichbar.

Von Andreas Kannegießer