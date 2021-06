Kirchdorf

Die von der Kirchdorferin Elke Stein initiierte Spendenaktion für den bei einem Unfall schwer verletzten Kater Freddy war ein voller Erfolg. Gut die Hälfte der bisher schon auf rund 7000 Euro angewachsenen Tierarztkosten sei im Zuge der Aktion von tierlieben Menschen gespendet worden, berichtet Stein. Sie möchte sich, auch im Namen von Freddys Besitzerin Annett Lohse – sehr herzlich für die große Hilfsbereitschaft bedanken. „Und Freddy ist weiter auf dem Weg der Besserung“, berichtet sie.

Der Britisch-Kurzhaar-Kater Freddy ist mit seinen Besitzern an der Landstraße in Kirchdorf zuhause. Am 26. April hatte das Tier einen Unfall, den es nur mit ganz knapper Not überlebte. Freddy muss auf der Landstraße von einem Auto angefahren worden sein. Nachdem das schwer verletzte Tier entdeckt worden war, war es zunächst in einer örtlichen Tierarztpraxis und später in der Tierärztlichen Hochschule mit großem Aufwand versorgt worden.

Unterstützer bringen Umschläge vorbei

Der Kater hat unter anderem das rechte Auge verloren, sein Unterkiefer und die Nase waren zertrümmert. Freddy musste mehrfach operiert und zeitweise durch eine Magensonde künstlich ernährt werden. Mitte Mai waren die Tierarztkosten schon auf 6000 Euro geklettert, und Elke Stein – eine Nachbarin von Freddys Besitzern – entschloss sich dazu, öffentlich um Unterstützung für die Behandlungskosten zu werben.

„Die Resonanz war überwältigend“, schildert Elke Stein. Viele Menschen – vor allem Ältere – hätten sogar Umschläge bei ihr oder Freddys Besitzern vorbei gebracht – und sich bei dieser Gelegenheit gefreut, das Tier auch selbst einmal sehen zu können. „Dabei sind viele nette Kontakte entstanden“, sagt Stein.

Weitere Behandlungen stehen an

Freddy geht es zunehmend besser, auch wenn der Kater längst nicht mehr so unternehmungslustig ist wie früher. Das Tier muss noch weitere Behandlungen über sich ergehen lassen. Ein Netzhauteinriss am verbliebenen Auge sei wiederhergestellt worden, berichtet Stein. Demnächst müsse das Drahtgestell entfernt werden, mit dem die Tierärzte den zertrümmerten Kiefer des Katers wieder zusammengefügt hatten.

Freddys Besitzerin Annett Lohse gibt unter Telefon (0176) 41782505 allen Spendern und Interessierten gerne Auskunft über das weitere Schicksal ihres Katers.

Von Andreas Kannegießer