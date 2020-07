Kirchdorf

Weil er ohne Helm mit seinem Kleinkraftrad auf der Egestorfer Straße in Kirchdorf unterwegs war, ist ein 47-Jähriger am Sonnabendabend gegen 19.35 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten hielten den Mann an und bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des Zweiradfahrers. Der 47-Jährige bestätigte ohne Umschweife, Alkohol getrunken zu haben, verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Die Polizisten nahmen den Mann mit zum Kommissariat, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens ohne den vorgeschriebenen Schutzhelm eingeleitet.

Von Andreas Kannegießer