Die Monate April und Mai sind im Allgemeinen die Zeit, in der junge evangelische Christen feierlich in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen werden. Wegen der Corona-Krise sind die Konfirmationen in diesem Jahr allerdings ausnahmslos verschoben worden. Aber wie geht es weiter mit dieser wichtigen Feier für die Jungen und Mädchen im Kirchenkreis Ronnenberg?

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist tatsächlich der Stand nur, dass die aktuellen Termine alle verschoben sind“, räumt Superintendentin Antje Marklein ein. Zum Teil stünden die neuen Termine für die Konfirmationen zwar schon provisorisch fest – September und Oktober seien in der neuen Planung die bevorzugten Monate – zum Teil seien die Termine aber auch noch völlig offen. Verschiedene Gemeinden im Kirchenkreis möchten in Absprache mit den Eltern die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise noch abwarten, begründet Marklein die unterschiedliche Vorgehensweise in den Gemeinden in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg, Wennigsen und Wettbergen.

„Erhoffen uns in dieser Woche Klarheit“

Derzeit sind noch alle Kirchen im Land für Gottesdienste geschlossen. „In dieser Woche erhoffen wir uns von den Gesprächen zwischen Kirchen und Landesregierung Klarheit für die Möglichkeiten, Gottesdienste, Trauerfeiern, Taufen und Trauungen in kleinen Kreisen zu feiern“, sagt Marklein. „Da sind wir gespannt auf das Ergebnis der Verhandlungen und der Konzepte.“

Diese Ungewissheit bremst auch die Gemeinden in der konkreten Planung für die kommenden Monate aus. „Was die Konfirmationen angeht, sind wir zurzeit noch nicht in der Lage, eine genaue Prognose zu den Feiern zu geben. Was unsere Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in der Konfirmandenarbeit im Moment tun, ist, neue Wege zu erproben und mit den Jugendlichen im Gespräch zu bleiben“, erzählt Marklein. Konfirmandenarbeit auf ungewohnten Wegen und ohne direkte Kontakte müsse entwickelt werden. Allerdings entstünden dabei auch viele gute Ideen.

Für die Familien entsteht aus der Unsicherheit in der Terminfrage unter anderem auch das Problem, die dazugehörigen Familienfeiern mit Freunden und Verwandten möglicherweise nicht mit ausreichendem Vorlauf planen zu können. Engpässe könnten auch bei der Gastronomie entstehen, wenn viele Konfirmationen in räumlicher Nähe innerhalb kurzer Zeit gefeiert werden und sich die Familien um ein begrenztes Angebot bemühen müssen, zumal auch andere Familienfeiern derzeit vielfach aufgeschoben werden.

Befürchtungen, die Konfirmationen könnten in diesem Jahr möglicherweise komplett ausfallen, tritt Marklein allerdings entgegen. „Verzichten sollen die Jugendlichen auf ihre Konfirmation in diesem Jahr nicht“, sagt die Superintendentin. Es sei ja auch denkbar, Einsegnungsgottesdienste in ganz anderer, kleinerer Form zu planen, damit der Konfirmationssegen auf jeden Fall erteilt werde.

Derzeit sei es aber nicht möglich, konkretere Aussagen zu treffen, wie die Konfirmationen im Herbst möglich sein werden. Die Voraussetzungen müssen zunächst von der Politik geschaffen werden.

Von Uwe Kranz