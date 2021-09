Barsinghausen

Die Kindertagesstätte Barsinghausen in der Straße Am Kindergarten war am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilte, schlugen der oder die Täter im Zeitraum von Freitagabend bis Sonnabendabend eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Dabei löste allerdings eine Alarmanlage aus, sodass der oder die Täter offenbar ohne Beute flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am oder auf dem Gelände der Kita gemacht oder den Alarm gehört haben, sich unter Telefon (0 51 05) 52 30 beim Polizeikommissariat Barsinghausen zu melden.

Von Mirko Haendel