Barsinghausen

Das Vereinsheim des Schwimmclubs Barsinghausen (SCB) am Nachtigallweg soll in einen Kindergarten umgebaut werden. Dafür hat sich auch der Sozialausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig ausgesprochen. Zu diesem Zweck soll die Stadt Barsinghausen das SCB-Gebäude gegen die Zahlung einer einmaligen Ablösesumme von 85.000 Euro übernehmen. Einige Anlieger und Ratsvertreter befürchten allerdings Probleme bei der künftigen An- und Abfahrt über den schmalen Nachtigallweg.

Zwei Gruppen mit 50 Plätzen

Bis zum Frühjahr 2020 will die Stadt Barsinghausen innerhalb eines Nothilfeplanes kurzfristig rund 260 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze schaffen, um den Bedarf im Stadtgebiet decken zu können. Zu diesem Nothilfeplan gehört auch das SCB-Vereinsheim: Dort will die Stadtverwaltung eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen im bestehenden Gebäude unterbringen sowie zusätzlich einen Container für eine zweite Gruppe mit ebenfalls 25 Plätzen auf dem Gelände aufstellen.

In Gesprächen haben sich der SCB-Vorstand und die Stadtverwaltung darauf verständigt, den Erbpachtvertrag aus dem Jahr 2000 für das 542 Quadratmeter große städtische Grundstück zu kündigen. Zudem einigten sich beide Seiten auf eine Ablösesumme von 85.000 Euro für den Schwimmclub, der ein neues Vereinsheim in unmittelbarer Nähe des Deisterbades errichten will. Über diese Vereinbarung sollen die SCB-Mitglieder in einer Versammlung am Mittwoch, 18. September, ab 19 Uhr im Clubheim abstimmen.

Enge Zufahrt birgt Probleme

Von den Ausschussmitgliedern gab es in der Sitzung am Mittwochabend viel Lob für die Bemühungen der Stadtverwaltung, innerhalb weniger Monate zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder zu schaffen. Insbesondere auch das Vorhaben mit dem SCB-Vereinsheim stieß auf Zustimmung – allerdings verbunden mit Hinweisen auf mögliche Probleme wegen des engen Nachtigallweges. Dort sei kaum Platz für Autos bei der An- und Abfahrt für den sogenannten Elterntaxi-Verkehr im Kindergartenbetrieb vorhanden. Anlieger wiesen in der Sitzung ebenfalls auf die beengten Platzverhältnisse und das Gefahrenpotenzial hin.

Nach Angaben des Ersten Stadtrates Thomas Wolf könnte eine Verlängerung des Nachtigallweges nach Norden eine Lösungsmöglichkeit bieten. Zumal der bislang als Sackgasse angelegte Nachtigallweg künftig auch zur Erschließung des neuen Wohngebiets am benachbarten Biberweg dienen könne. Zudem seien Stellplätze und Freiflächen vor dem jetzigen SCB-Heim und künftigen Kindergarten vorgesehen. Weitere Details seien später im Baugenehmigungsverfahren zu klären.

Einigkeit im Ausschuss

Einig zeigten sich die Ausschussmitglieder darin, das SCB-Projekt zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze nicht ausbremsen zu wollen – trotz einiger Bedenken wegen der engen Straßenverhältnisse. „Wir brauchen dringend neue Plätze in Kindergärten und Krippen. Darum begrüße ich diese Vorlage der Stadtverwaltung sehr“, sagte Fabian Illig, Vorsitzender des Kita-Stadtelternrates.

Erster Stadtrat Thomas Wolf zeigte sich in der Sitzung zuversichtlich, bis zum Jahresende 2019 noch 60 bis 70 neue Betreuungsplätze innerhalb des Kita-Nothilfeplanes realisieren zu können. Dazu gehörten der neue Kindergarten im Kirchdorfer Arche-Gemeindehaus sowie der künftige Waldkindergarten nahe der Deister-Freilichtbühne. Spätestens bis zum Frühjahr 2020 sollen dann alle rund 260 zusätzlichen Betreuungsplätze in kurzfristig errichteten Kindergärten und Krippen zur Verfügung stehen. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Wolf.

