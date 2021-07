Barsinghausen

Die von der Barsinghäuser Marien-Kirchengemeinde ausgerichteten Kinderbibeltage in den großen Ferien stoßen auch in diesem Jahr auf große Resonanz. 44 Jungen und Mädchen sind laut Pastorin Uta Junginger dabei. Die Sechs- bis 13-Jährigen werden von einer Gruppe von 15 älteren Jugendlichen betreut. Die sogenannten Teamer waren gleich zum Auftakt auch als Schauspieler gefordert: Sie spielten den Kindern die biblische Geschichte vom kleinen David vor, der auserwählt und gesalbt wird. Später besiegt er den Riesen Goliath und wird schließlich König von Israel.

Trommeln und Freundschaftsbänder

In den anschließend gebildeten Gruppen bastelten die Kinder unter anderem Trommeln und Freundschaftsbänder, bemalten Beutel und hatten vor allen Dingen viel Spaß miteinander. Zum Abschluss der Bibeltage werden Kinder und Teamer am Sonntag, 1. August, ab 10 Uhr im Klosterinnenhof (bei schlechtem Wetter in der Klosterkirche) einige Auszüge aus der David-Geschichte aufführen. Anmeldungen sind im Internet möglich unter mariengemeinde-barsinghausen.gottesdienst-besuchen.de.

