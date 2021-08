Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen ist auch auf Gewerbesteuereinnahmen angewiesen, um die gewaltigen Investitionen finanzieren zu können, die in den nächsten Jahren vor allem beim Schulbau anstehen. Soll die Kommune wegen großer Nachfrage weitere Gewerbeflächen im Stadtgebiet ausweisen und Betriebe ansiedeln, oder ist das aus Sicht der Parteien und Wählergruppen möglicherweise gar nicht notwendig?

Das sagt die SPD:

„Auf den im Flächennutzungsplan bereits vorgesehenen Flächen sollen weitere Wirtschaftsunternehmen angesiedelt werden. Eine Neuversiegelung von weiteren Flächen soll vermieden werden, daher lehnen wir die Ausweisung von komplett neuen Flächen ab. Brachflächen sind vorrangig zu nutzen. Bereits existierenden und ansiedlungswilligen Unternehmen müssen Entwicklungsmöglichenten gegeben werden, um gute Arbeitsplätze zu erhalten und neue vor Ort zu schaffen.“

Das sagt die CDU:

„Barsinghausen benötigt ein dauerhaft höheres Gewerbesteueraufkommen, dazu werden weitere Gewerbegebiete unter Berücksichtigung angemessener ökologischer Standards benötigt. So könnte die Deponiestraße von Groß Munzel bis Bantorf weitergeführt werden. Autobahnnah ergäben sich Entwicklungsmöglichkeiten für die Ansiedlung interessanter Betriebe mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Vermeiden müssen wir die Umwandlung hochwertiger Ackerflächen in Gewerbeflächen (professionelle Wirtschaftsförderung).“

Das sagen die Grünen:

„Bei Gewerbeflächen haben Bestandssicherung, Innenverdichtung und auch das Gewerbeflächenrecycling Vorrang. Neuansiedlungen auf der grünen Wiese ohne zwingende Gründe lehnen die Grünen ab. Am Gewerbegebiet Calenberger Kreisel ist ein Abstand von mindestens 20 Metern zum Randstreifen des Bullerbachs unverzichtbar. An Volkers Hof sollen neben einem Vollsortiment-Lebensmittelmarkt nur dann weitere Verkaufsflächen entstehen, wenn es solche Sortimente in Barsinghausen bisher nicht gibt.“

Das sagt die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB):

„Über die bereits beschlossenen Erweiterungen hinaus sehen wir keine weiteren Gewerbeflächen. Abrundungen in kleinerem Umfang, Umnutzungen und gegebenenfalls der Nutzung vorgeschädigter Flächen stehen wir offen gegenüber.“

Das sagt die AfD:

„Die aktuell ausgewiesenen Gewerbegebiete müssen vor der Ausweisung zusätzlicher Flächen erst voll besetzt werden. Barsinghausen ist in diesem Sektor nicht allein handlungsfähig, sondern von den Festlegungen der Region Hannover abhängig. Eine vorausschauende Planung ist jedoch erforderlich, um im Falle des Bedarfs weiterer Gewerbeflächen Pläne ohne lange Suche aus der Schublade ziehen zu können. Ob die personellen Ressourcen der Stadtverwaltung dazu ausreichen, bleibt fraglich (offene Stellen).“

Das sagt die FDP:

„Unsere Einnahmen kommen im Wesentlichen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie aus Anteilen der Einkommens- und Lohnsteuer. Die stark negative Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt, wie wichtig diese Steuer für uns ist. Ja, Barsinghausen braucht zusätzliche Gewerbeflächen, um Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und Arbeitsplätze zu schaffen. Optionen sind am Calenberger Kreisel II, Gebiete zwischen Groß Munzel und Holtensen, sowie ein eingeschränktes Gewerbegebiet im Fillinghäuser Feld.“

Das sagt die UWG/Freie Wähler:

„Was wurde bis heute in jüngster Zeit angesiedelt? Große versiegelte, überdachte Flächen, was gewaltig aussieht, aber für Barsinghausen nichts wirklich Zählbares bringt. Kaufland, Lyreco, uneigenständige Unternehmen mit wenig Beschäftigen. Im Gewerbegebiet um Groß Munzel zeichnet sich das gleiche Drama ab. In allen Fällen sind nur geringfügige Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten. Wenn Flächenbewerb, dann nur, wenn Unternehmen ihren Sitz auch in Barsinghausen haben wollen.“

Von Andreas Kannegießer