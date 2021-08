Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen steht in den nächsten Jahren vor großen finanziellen Herausforderungen: Mehrere Schulen sollen neu gebaut oder grundsaniert werden, ebenso Feuerwehrhäuser. Darüber hinaus ist weiterer Bedarf bei Kinderbetreuungsplätzen absehbar. Wo wollen die Parteien und Wählergruppen in Barsinghausen in der nächsten Wahlperiode bei den Investitionen ihre Schwerpunkte setzen?

Das sagt die CDU:

„Die Schulbauplanungen (HAG, LTS, WSS ), auch für die Goetheschule, die Bert-Brecht-Schule sowie die Grundschulen, müssen zügig realisiert werden. Schulen sind pandemiefest zu machen (Luftfilter). Kindertagesstätten und Kindergärten müssen dem Bedarf angepasst werden. Die Stadt- und Dorferneuerung erfordert erhebliche Investitionen (Fördermittel). In der städtischen Infrastruktur stehen an: Wasserwerksneubau, Straßenerneuerung, Kanalsanierungen, Weiterentwicklung der Innenstadt zu einer attraktiven Einkaufsstadt.

Das sagt die SPD:

„Die Sanierung des Schulzentrums, der Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule und die sukzessive Modernisierung aller Grundschulen stehen für die SPD im Fokus. Daneben müssen Jahr für Jahr die schlechtesten Gemeindestraßen saniert und alle anderen Straßen instand gehalten werden. Für die Stadtwerke ist der Neubau des Wasserwerks das zentrale Vorhaben. Darüber hinaus streben wir an, eine Million Euro in den Ausbau und die Sanierung von Radwegen zu stecken und Mittel für die Digitalisierung bereit zu stellen.“

Das sagen die Grünen:

„Endlich soll der Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule realisiert werden, außerdem die Sanierung des Schulzentrums Am Spalterhals und auch die bedarfsgerechte Sanierung aller anderen Schulen. Radwege im kommunalen Bereich werden ausgebaut – mit dem Ziel einer Anbindung an Velorouten. Weiterer bedarfsgerechter Ausbau von Kitaplätzen. Neubau Wasserwerk. Weitere Digitalisierung von Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Die Grünen setzen sich für den Erhalt des Fachwerkhauses am Thie ein.“

Das sagt die AfD:

„Die mit Abstand vorrangigste Aufgabe ist die zügige Durchführung des Baus des neuen Wasserwerks in Eckerde. Die geplanten Schulneubauten stehen dem nachgeordnet im Fokus. Über eine intakte Infrastruktur im schulischen Bereich ist nicht zu diskutieren; die Vernachlässigungen der letzten Jahrzehnte und die desolate Finanz- und Coronapolitik von Bund und Land holen die Kommunen nun finanziell auf breiter Front ein. Ob Barsinghausen die Projekte finanziell stemmen können wird, bleibt abzuwarten.“

Das sagt die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB):

„Der Bau von Kindertagesstätten ist abzuschließen. Die Wilhelm-Stedler-Schule und das Schulzentrum Am Spalterhals sind für uns Motor für eine Gesamtkonzeption unserer Schulen als zentrale Zukunftsinitiative. Es muss jedoch ein konsequentes Kostencontrolling verfolgt werden, um weitere dringende Sanierungsbedarfe der städtischen Infrastruktur, zum Beispiel der Toiletten aller Schulen, der Bau der Feuerwehrgerätehäuser und die weitere Straßensanierung neben den Leuchtturmprojekten konsequent verfolgen zu können.“

Das sagt die FDP:

„Für uns Freie Demokraten stehen Qualitätsverbesserungen bei Krippen, Kitas und Schulen sowie die Verbesserung von Qualität, Digitalisierung und Bürgernähe in der Verwaltung im Mittelpunkt. Auf unserer Agenda stehen ebenfalls noch die Sanierungen unserer Straßen sowie die Beseitigung von Gefährdungsschwerpunkten für Radfahrer und der prioritäre Radwegeausbau. Diese Investitionsvorhaben werden neue Ausgaben notwendig machen. Wir sind gegen eine neue Einführung einer Straßenausbaubeitragssatzung.“

Das sagt die UWG/Freie Wähler:

„Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last, nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen.“ Das hat schon Goethe erkannt und wurde im Grundgesetz verankert: „Eigentum verpflichtet“. Da über viele Jahre nur kaputt gespart wurde, kann alles, was man jetzt anfängt, nur ein Flickenteppich werden. Vorrangig stehen jetzt die Schulen im Vordergrund. Bisher sind Rat und Verwaltung nicht einmal in der Lage, die Mittel zur Digitalisierung der Schulen abzurufen.“

Von Andreas Kannegießer