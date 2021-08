Ob Verkehr, Bildung, Kinderbetreuung oder Wohnraum: Wir haben alle zur Kommunalwahl in Barsinghausen antretenden Parteien und Wählergruppen zu den wichtigsten Themen befragt. Lesen Sie hier die Antworten. Heute: Wie kann die Kinderbetreuung in Barsinghausen verbessert werden?

In den vergangenen Monaten sind an vielen Orten in Barsinghausen, wie hier an der Straße Die Heide, neue Kitagebäude entstehen. Demnächst stehen ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung. Was fehlt noch? Quelle: Stadt Barsinghausen (Archiv)