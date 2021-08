Barsinghausen

Die Barsinghäuser FDP sieht auf vielen politischen Feldern im Stadtgebiet Handlungsbedarf. Ihr Kommunalwahlprogramm haben die Freidemokraten deshalb auch unter das eingängige Motto „Es gibt viel zu tun – wir packen es an“ gestellt.

Die beiden Spitzenkandidaten Kerstin Wölki (Wahlbereich 2) und Bernhard Klockow (Wahlbereich 1) haben bereits früher im Rat mitgearbeitet, in den vergangenen Jahren aber eine Pause in der Gremienarbeit eingelegt. In dieser Zeit hätten sich Ziele und Konzepte für die Stadt kaum weiterentwickelt, sagt Klockow – „wenn man Schulen und die Kinderbetreuung einmal ausnimmt“. In zu vielen Bereichen herrsche Stillstand oder sogar Rückschritt, sagt Wölki bedauernd und nennt als Beispiel die von der Verwaltung sowie allen Parteien und Wählergruppen gleichermaßen seit Jahren beschworene Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Getan habe sich bisher allerdings nichts. Die FDP sieht sich dafür gerüstet, das zu ändern. „Wir wollen durchstarten und Schwung reinbringen“, sagt Klockow.

Vier Ratsmandate sind das Ziel

Die Freidemokraten möchten im nächsten Rat die Zahl ihrer Mandate deutlich ausweiten. Derzeit stellen sie lediglich ein Ratsmitglied, nachdem ein zweiter Vertreter der Fraktion den Rücken gekehrt hatte. Zurzeit verspüre die FDP eine positive Grundstimmung für liberale Werte, sagt Klockow. „Wir sind im Aufwind.“ Deshalb seien drei Ratsmandate realistisch – „und vier sind das Ziel“.

Die Barsinghäuser FDP tritt mit insgesamt 13 Männern und Frauen in einem sehr breiten Altersspektrum von 18 bis 82 Jahren an. Den Jüngsten sei es zu verdanken, dass die Partei nun auch in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram vertreten sei, sagt Wölki.

„Wir wollen uns auf Themen beschränken, die wir hier in Barsinghausen bewegen und ändern können“, betont Spitzenkandidat Klockow. Ganz vorn im Programm stehen die Themen Kindergärten sowie Schule und Bildung, denn „Kinder sind unsere Zukunft“, wie es ganz am Anfang heißt. Die FDP fordert die Entlastung der Erzieherinnen von bürokratischen Aufgaben und den Einsatz einer dritten Betreuungskraft in den Gruppen. In allen Kindergärten sowie Schulen sollten Luftfilter installiert werden, um den Betrieb in Zeiten der Pandemie aufrechterhalten zu können. Ein weiteres wichtiges Anliegen in diesem Themenfeld sei die Erhaltung des Lehrschwimmbeckens in der Adolf-Grimme-Schule, heißt es im Programm. Für Kinder und Jugendliche möchte die Partei überdies mehr Spielplätze schaffen und die aufsuchende Jugendarbeit stärken, insbesondere in den Ortsteilen.

Solide Finanzen als Grundsatz

Ein Problem sehen die FDP-Mitglieder angesichts der jüngsten deutlichen Verschlechterung der Finanzsituation der Stadt mit einem aktuellen Etatdefizit von 5 Millionen Euro. „Uns droht, dass wir in dieselbe Situation laufen, die wir vor Jahren hatten“, sagt Klockow. Die FDP steht hinter dem beschlossenen Rieseninvestitionsprogramm der Stadt für Schulen, Kindergärten und Feuerwehrhäuser, mahnt aber eine solide Finanzierung an. Ziel müsse es sein, zusätzliches Gewerbe anzusiedeln, um die Einnahmen zu erhöhen, „sonst bleibt irgendwann nur die Erhöhung der Grundsteuer“.

Um Vereine und den Kulturbereich zu stärken, schlägt die FDP die Einrichtung eines Kulturrings nach dem Vorbild des Sportrings vor. Erfreut ist die Partei laut Programm über die Zunahme des Radverkehrs. Es gelte vor allem, den Radverkehr sicherer zu machen und vorhandene Gefahrenstellen im Radwegenetz schnell zu entschärfen.

Ziel: Viel mehr Energie aus der Sonne

Um die Stadt attraktiv und lebenswert zu erhalten, schlägt die FDP ein professionelles Citymanagement vor, das – ebenso wie ein Leerstandsmanagement – in der Verwaltung angesiedelt werden sollte. Im Bereich Klimaschutz und Umwelt möchte die Partei mehr umweltverträgliche Grünanlagen und Wildblumenwiesen schaffen. Die Energiegewinnung durch Fotovoltaik und Solarthermie müsse stärker gefördert, die Zahl der E-Auto-Ladestationen deutlich erhöht werden, heißt es im Programm.

Dieses haben die Freidemokraten angesichts der Corona-Pandemie gemeinsam online weiterentwickelt, nachdem einzelne Arbeitsgruppen die Grundlagen formuliert hatten. Danach konnten sich die Mitglieder einbringen und Schwerpunkte ergänzen. Das Ganze sei ein „sehr basisdemokratischer Prozess“ gewesen, berichtet Klockow. „Das hat Spaß gemacht“, ergänzt Wölki. Am Ende steht eine auf zehn Seiten komprimierte Auflistung der liberalen Wünsche. Das Programm der FDP ist auf fdp-barsinghausen.de abrufbar

