Wie in vielen anderen Bereichen werde auch mit Blick auf die Konfirmanden das Jahr 2020 den Menschen als historisch in Erinnerung bleiben, meint Diakon Acki Stein. Jugendliche und deren Familien, die sich auf die Konfirmationen in diesem Frühjahr gefreut haben, können in seinen Augen in ihrem späteren Leben immer auf ein besonderes Fest zurückschauen. Im Kirchenkreis Ronnenberg ist geplant, die Konfirmationen in den einzelnen Gemeinden ab August nachzuholen.

„Die verschobenen Konfirmationen werden zwischen Ende August nach den Sommerferien und Ende Oktober unter den dann bestehenden Bedingungen und den jeweiligen Möglichkeiten in den einzelnen Gemeinden gefeiert“, sagt Stein. Er ist im Kirchenkreis gleichzeitig auch Beauftragter für die Konfirmandenarbeit. Zum Teil sind Open-Air-Gottesdienste geplant und auch mehrere Gottesdienste an einem Tag, in denen die Konfirmationsfeiern in kleinen Gruppen begangen werden.

Doch auch die eigentlichen Konfirmationstermine im April und Mai sind nicht in Vergessenheit geraten. So gab es in den Gemeinden zum Beispiel die Möglichkeit zur Segnung, zum stillen Gebet und zu einer Familienzeit. In Wennigsen entsteht ein Video als Erinnerung an das Diakonieprojekt. „Wir haben in Empelde zum Beispiel die Konfis mit ihren Eltern eingeladen, zu einer vorher festgelegten Zeit in die Kirche zu kommen“, erzählt Stein. „Es gab in den Gemeinden auch kleine Geschenke, wie eine besondere Kerze oder die Konfi-Konserve mit Dingen aus der gemeinsamen Zeit, die im weiteren Leben und nicht nur in Krisenzeiten hilfreich sein können.“

Der Jahrgang 2021 wird wieder in Kleingruppen unterrichtet

Bis zur Konfirmation im Spätsommer und Herbst halten die Unterrichtenden nun den Kontakt zu den Jugendlichen. Und dann gibt es ja auch noch den Jahrgang, der 2021 konfirmiert wird und überwiegend seit dem letzten Herbst den Konfirmandenunterricht besucht. „Wir haben im Kollegenkreis regelmäßige Videokonferenzen gehabt, in denen wir uns über neue Ideen und Konzepte in der Corona-Zeit ausgetauscht haben“, erzählt der Diakon. „Es gibt neue Angebote für die bestehenden Gruppen – digitales Arbeiten zum Teil, und mittlerweile auch wieder Unterricht in Kleinstgruppen.“

Für ausgefallene Konfi-Freizeiten gibt es Ersatzprogramme vor Ort und auch sogar einen neuen Termin im nächsten Jahr. Derzeit laufen außerdem die Anmeldungen für den Konfi-Jahrgang 2022. Da in den Gemeinden und Regionen unterschiedliche Unterrichtsmodelle angeboten würden, informierten sich Interessierte am Besten in ihren Ortsgemeinden, rät Stein.

Der Unterricht startet in der Regel für Jugendliche, die nach den Sommerferien die siebte Klasse besuchen. „Die Konfi-Zeit lohnt sich für die Heranwachsenden. Sie lernen mehr über den Glauben an Gott, erleben christliche Gemeinschaft, finden neue Freunde und entwickeln ihre Persönlichkeit“, betont Stein.

