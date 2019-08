Barsinghausen

15 Bands auf drei Bühnen: Beim 48. Stadtfest wird den Besuchern ein buntes musikalisches Rahmenprogramm geboten. Wir stellen die Bands vor, die in der City spielen.

Freitag, 23. August:

Whiskey & Rye

Die Musiker von Whiskey & Rye spielen am Freitag um 18.30 Uhr an der Irish-Folk-Bühne an der Wilhelm-Stedler-Sch...