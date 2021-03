Barsinghausen

Trotz einiger Zeitverzögerungen kommen die Arbeiten zum Aufbau der Kulturfabrik Krawatte an der Egestorfer Straße deutlich voran. Handwerker stellen derzeit den großen Veranstaltungssaal fertig und haben am Wochenende die neue Fluchttreppe für das Obergeschoss montiert. Auf die geplante Eröffnungsfeier am 24. April verzichtet der Kulturverein jedoch – „weil wegen der Corona-Krise noch kein Start in den Betrieb möglich ist“, erläutert Vorstandsmitglied Bärbel Cronau-Kretschmar.

Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben. Vielmehr wolle der Verein die Eröffnung auf einen späteren Zeitpunkt verlegen. Ursprünglich war eine Feier mit kulturellen Veranstaltungen in allen Räumen der Krawatte vorgesehen. „Damit wir den Leuten zeigen können, welche Möglichkeiten die Kulturfabrik bietet. Aber wegen der aktuellen Einschränkungen hat solch eine Feier keinen Sinn“, sagt Friedrich Holtiegel vom Kulturverein und ergänzt: „Ich bin optimistisch, dass wir das Haus dann im Spätsommer oder im Herbst vorstellen können.“

Der große Veranstaltungssaal nimmt Gestalt an und soll künftig für vielfältige Nutzungen zur Verfügung stehen: Ausstellungen, Theater, Musik oder private Feiern. Quelle: Frank Hermann

Die Fluchttreppe steht

Nach den neuen Werkstätten für die Kunstschule Noa Noa seien im Erdgeschoss mittlerweile auch die Toilettenanlagen sowie das Büro für Noa Noa und für den künftigen Kulturmanager der Krawatte fertiggestellt. Metallbauer haben am Freitag die Fluchttreppe für das Obergeschoss an der südlichen Außenfassade montiert.

Seit Freitag steht am südlichen Außenbereich die neue Fluchttreppe für das erste Obergeschoss. Quelle: Frank Hermann

Momentan konzentrieren sich die weiteren Ausbau- und Sanierungsarbeiten auf den großen Veranstaltungssaal im Herzen des ehemaligen Fabrikgebäudes. Der Saal mit Bühne sei ausgelegt für bis zu 190 Sitzplätze und biete Raum für unterschiedliche Nutzungen. So wolle der Kunstverein Barsinghausen dort drei Ausstellungen pro Jahr zeigen. Möglich seien zudem Musik, Theater und private Feiern. Förderzusagen für die aufwendige Lüftungs- und Veranstaltungstechnik im Saal seien dem Verein in Aussicht gestellt.

Millionenzuschuss für Aufbau

Mittlerweile seien im Zusammenhang mit dem Aufbau der Kulturfabrik Krawatte bereits rund eine Million Euro an Finanzierungszuschüssen aus verschiedenen Förderungen nach Barsinghausen gekommen. „Von diesem Geld haben wir Aufträge an örtliche Handwerksbetriebe gegeben, soweit das möglich war“, betont Cronau-Kretschmar. Zu den Förderern gehört außer dem Kultusministerium Niedersachsens, der Region Hannover und der Aktion Mensch unter anderem auch die Stadt Barsinghausen. Dort liegt jetzt ein weiterer Antrag des Kulturvereins auf einen Zuschuss von 18.200 Euro für die Brandmeldeanlage. Ohne diesen Brandschutz sein ein Betrieb der Krawatte nicht möglich.

Fertig: Die Werkstätten der Kunstschule Noa-Noa. Wegen des Corona-Lockdowns ruht jedoch der Betrieb. Quelle: Frank Hermann

Nach Einschätzung der beiden Vorstandsmitglieder entwickelt sich die Krawatte nicht nur zu einem kulturellen Kristallisationspunkt für die Stadt Barsinghausen, sondern für die gesamte Region Hannover. Für mehr als 20 geplante Projekte im späteren Betrieb der Kulturfabrik stünden bereits weitere Förderer und Unterstützer in den Startlöchern – laut Holtiegel mit Finanzierungshilfen in einer Größenordnung von etwa 60.000 Euro. Vorgesehen seien zum Beispiel ein Beitrag zu den Niedersächsischen Kulturtagen sowie Kunstprojekte in der Barsinghäuser Innenstadt und mit Architekturstudenten.

„Wir haben ganz viel vor“, kündigt Holtiegel an.

Von Frank Hermann