Laatzen-Mitte

Am Montag hat sich das Forum der Grundschule im Langen Feld kurzfristig in ein Impfzentrum verwandelt. Rund 160 Grundschullehrer und pädagogische Mitarbeiter erhielten dort ihre erste Impfung mit Astrazeneca. Dabei hatte es bei der Anmeldung zunächst etwas geholpert. „Ich hatte schon Anfang Februar Listen bekommen, in die sich alle impfwilligen Kollegen eintragen sollten“, berichtete Wilhelm Cornelius, Leiter der Grundschule im Langen Feld. Doch dann sei keine Aufforderung gekommen, die Listen zurückzuschicken, obwohl es hieß, dass er darauf warten solle. Daher hat Cornelius die Listen dann unaufgefordert an das Impfzentrum geschickt – und bekam innerhalb kürzester Zeit einen Impftermin für die rund 50 Lehrer, pädagogischen Mitarbeiter und Streitschlichter an seiner Schule.

Jasmin Detlof (Mitte) vom ASB misst bei der pädagogischen Mitarbeiterin Resi Rantcher von der Grundschule Pestalozzistraße vor der Impfung Fieber. Quelle: Stephanie Zerm

Nachdem diese am Montag ihre erste Impfung erhielten, kamen 80 Lehrer der Grundschule Pestalozzistraße und 30 der Grundschule Grasdorf dran. Damit nicht alle auf einmal in das Forum kommen, hatten die Schulleiter vorab Zeitfenster vergeben. „Wir sind super glücklich und erleichtert, dass jetzt geimpft wird“, freute sich Schulleiter Cornelius. An den Schulen träten mittlerweile immer mehr Corona-Fälle auf.

Fast alle Lehrer lassen sich impfen

Daher haben auch fast alle Grundschullehrer das Impfangebot angenommen. „Bei uns haben nur zwei von 80 Mitarbeitern auf die Impfung verzichtet“, sagte Axel Paulig, Leiter der Grundschule Pestalozzistraße. Auch das Kollegium der Grundschule im Langen Feld hat sich fast komplett impfen lassen. „Nur einige wenige wollten sich aus Angst vor Nebenwirkungen lieber von ihrem Hausarzt impfen lassen“, berichtete Cornelius. Dass der Impftermin nun in den Ferien liege, sei ein Vorteil. „Falls es zu Nebenwirkungen kommt und Lehrer krank werden, fällt kein Unterricht aus.“

Geschafft: Die pädagogische Mitarbeiterin der Grundschule Pestalozzistraße, Nicole Pax, und ihr Impfer Oliver Höhn von den Johannitern. Quelle: Stephanie Zerm

Geimpft wurden die Lehrkräfte von zwei mobilen Impfteams, die sich aus jeweils vier Mitarbeitern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und der Johanniter zusammensetzten – darunter jeweils ein Arzt, ein Impfberechtigter und zwei Verwaltungskräfte. Dabei konnten pro Stunde 25 bis 30 Personen geimpft werden.

Lehrer sind erleichtert

Die meisten Lehrkräfte waren erleichtert, als sie den Pieks mit der schützenden Vakzine erhalten hatten. „Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich geimpft sind“, sagte Claudia Duval, Lehrerin an der Grundschule Pestalozzistraße. „Wir haben viel Umgang mit unseren Schülern und können im Schulalltag nicht immer Abstand halten.“ Viele der Kinder kämen aus Großfamilien und hätten viele Kontakte. „Und auch ich selber will niemanden anstecken.“ Zwar sehe sie manche Impfungen auch kritisch. Die Corona-Impfung sei für sie jedoch Pflicht, erklärte Duval. „Selbst vor dem Hintergrund der Verunsicherung mit dem Impfstoff Astrazeneca ist es immer noch besser, sich damit impfen zu lassen, als es nicht zu tun.“

Um schneller impfen zu können, liegen die Spritzen mit dem aufgezogenem Impfstoff von Astrazeneca schon bereit. Quelle: Stephanie Zerm

Impfung für alle Grund- und Förderschullehrer bis 16. April

Ihre Kollegin Angela Dießel sieht dies genauso. „Ich bin sehr sehr froh, die Impfung bekommen zu haben“, sagte sie. „Ich empfinde einfach nur Freude.“ Der zweite Impftermin ist für Ende Juni vorgesehen.

Lesen Sie auch Laatzener Grundschulen bieten seit vergangener Woche Coronatests an

Die Lehrer der übrigen sechs Laatzener Grund- und Förderschulen sollen laut Auskunft von Regionssprecherin Christina Kreutz bis spätestens 16. April ihre erste Impfung erhalten. Die Lehrer der weiterführenden Schulen müssen länger warten. Sie stehen nicht in der Prioritätsgruppe zwei.

Von Stephanie Zerm