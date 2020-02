Landringhausen

In die Bemühungen der Dorfgemeinschaft Landringhausen, eine neue Begegnungsstätte im Ort zu schaffen, soll neuer Schwung kommen. Auf Initiative der CDU/FDP-Ratsgruppe wollen die Einwohner in den nächsten Wochen mehrere Alternativen entwickeln und um eine Aufnahme des Projektes in das regionale Entwicklungskonzept ILE Calenberger Land werben. So ließen sich Fördermittel der Europäischen Union ( EU) zur dörflichen Entwicklung des ländlichen Raum akquirieren. Parallel dazu will die CDU/FDP-Gruppe eine Unterstützung des Planungsverfahrens von Politik und Verwaltung der Stadt Barsinghausen beantragen.

Gasthaus schließt im Oktober

Weil das Gasthaus Riechers mit seinem großen Veranstaltungssaal voraussichtlich im Oktober schließt, fällt für die dörfliche Gemeinschaft der einzige Treffpunkt mit einer größeren Platzkapazität weg. „Dann gibt es keinen geeigneten Raum mehr für Versammlungen der Vereine und der Feuerwehr oder für unsere Neujahrsempfänge und privaten Feiern“, sagte der Landringhäuser FDP-Ratsherr Lothar Ebeling.

Das Gasthaus Riechers in Landringhausen schließt voraussichtlich im Oktober. Dann fehlt ein großer Veranstaltungsraum für die Dorfgemeinschaft. Quelle: Frank Hermann

Erste Kontakte der Arbeitsgemeinschaft (AG) Landringhäuser Vereine mit der Kirchengemeinde über eine mögliche Nutzung des evangelischen Gemeindehauses haben bislang keine Ergebnisse gebracht. „Wir haben weitere Gespräche vereinbart“, sagte AG-Sprecher Dietmar Redlich.

Wünsche und Bedarf ermitteln

Um die Suche nach einer künftigen Lösung auf eine breitere Basis zu stellen, wollen die Landringhäuser in den nächsten Wochen ihre Wünsche und den Bedarf für ein künftiges Dorfgemeinschaftshaus genauer ermitteln – und die Aufnahme ihres Projektes in das ILE-Förderprogramm auf den Weg bringen. „Geld aus diesem Programm wäre geeignet, die Planung und Realisierung eines Dorfgemeinschaftshauses in Landringhausen zu ermöglichen“, erläuterte CDU/FDP-Gruppensprecher Gerald Schroth und verwies auf ein ähnliches Konzept zur Belebung der dörflichen Infrastruktur in Bantorf.

Zunächst gehe es nun für die Landringhäuser darum, mehrere Ideen zu entwickeln sowie Planungsalternativen zu erarbeiten. „Das muss von den Menschen aus dem Ort kommen. Wir wollen den Prozess nicht vorwegnehmen, sondern das Verfahren nach Kräften unterstützen“, betonte Schroth.

Bürgerversammlung nach Ostern

Nach Einschätzung von AG-Sprecher Dietmar Redlich wäre ein Neubau zwar die optimale Lösung, aber wohl auch die teuerste Variante. Zudem müsste ein geeignetes Grundstück gefunden werden. Andere Überlegungen zielen auf Um- und Anbauten innerhalb des Dorfes – zum Beispiel neben dem Feuerwehrhaus. „Wir tragen jetzt alle Möglichkeiten aus unserer Sicht zusammen und bereiten dann eine Bürgerversammlung für die Zeit nach den Osterferien vor“, kündigte Redlich an.

