Landringhausen

Die Landringhäuserin Ursula Gorgass organisiert mit vier Mitstreiterinnen eine sommerliche Veranstaltungsreihe in Landringhausen und Groß Munzel, in deren Mittelpunkt verschiedene Yoga-Techniken stehen. An insgesamt fünf Abenden – jeweils mittwochs in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr – während der Sommerferien vermitteln die Expertinnen unterschiedliche Techniken, die die Lebensenergie stimulieren und stabilisieren, für Entspannung sorgen und Körper, Geist und Seele in Einklang bringen sollen. Alle Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt und müssen bei Regen ausfallen.

Lachyoga am 10. Juli

Die Teilnahme ist kostenlos. Eingeladen sind Menschen jeden Alters, die in den Sommerwochen Lust auf geistige und körperliche Bewegung haben. Zum Auftakt gibt es am Mittwoch, 10. Juli, Lachyoga mit Lena Hannemann im Garten der Familie Gorgass, Am Deichfeld 14, in Landringhausen. Am Mittwoch, 17. Juli, vermittelt Verena Eberhard Pilates-Techniken im Garten der Familie Pristin, Auf dem Damm 8, in Groß Munzel. Am Mittwoch, 24. Juli, ist Gaby Poppen mit allgemeinen Yoga-Übungen in der Veranstaltungsreihe dabei. Schauplatz ist der Garten der Familie Alten, Westerfeldstraße 11a, in Landringhausen.

Yoga am Aue-Strand vermittelt Ursula Gorgass am Mittwoch, 31. Juli, an der neuen Aue-Brücke zwischen Landringhausen und Groß Munzel. Den Abschluss bildet am Mittwoch, 7. August, eine Hatha-Yoga-Übungseinheit im sogenannten Standesamtsgarten der Familie Flasbart, Niedernfeldstraße 23, in Landringhausen.

Die Veranstalterinnen empfehlen, in bequemer Kleidung zu kommen und möglichst eine Decke oder eine Matte mitzubringen. Bei allen fünf Veranstaltungen werden Getränke und Snacks angeboten. Die Übungsleiterinnen bitten um telefonische Anmeldungen für die einzelnen Abende. Lena Hannemann ist unter Telefon (0173) 2021762 erreichbar, Verena Eberhard unter (05035) 189714, Gaby Poppen unter (0170) 6910800, Ursula Gorgass unter (05035) 2383 und Lucia Grosse-Bächle unter der Rufnummer (05035) 2383.

Von Andreas Kannegießer