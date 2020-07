Langreder

Klangvolles Comeback auf einer ungewöhnlichen Bühne: Die St. Peter’s Brass Band hat mit einer Open-Air-Probe ihre monatelange Corona-Zwangspause beendet. Um trotz der weiterhin andauernden Infektionsrisiken endlich wieder gemeinsam – und auch vor Publikum – zu musizieren, hatten sich die 17 Musiker eine ganz besondere Plattform ausgesucht: den Wendehammer der Sackgasse Unter den Weiden in Langreder.

„Damit wir uns an die weiterhin geltenden Corona-Verordnungen halten können, brauchen wir viel Platz. Deshalb habe ich die Band in Absprache mit den Anwohnern der Straße nach Langreder eingeladen“, sagte der musikalische Leiter Andreas Verwold.

Für ihn war es ein Heimspiel: Verwold wohnt selbst in einem Haus an der Wendeplatte und hatte deshalb auch seine Nachbarn zu der Freiluftprobe eingeladen. Für die etwa 25 Anwohner aus der Nachbarschaft hatte der Bigband-Leiter aber nicht nur Bänke und Tische fürs Gratis-Konzert aufgestellt, sondern lud sie hinterher noch zum Grillen ein.

Endlich ein Wiedersehen

Hintergrund der großen Bemühungen: „Wir wollten uns als Band nach der langen Zwangspause endlich auch einmal alle persönlich wiedersehen, weil wir ja nicht nur gemeinsam musizieren, sondern auch Freunde sind“, sagte Verwold in einer Probenpause. Sicherlich gehe es für die Swing-Bigband auch darum, das musikalische Repertoire wieder aufzufrischen. „Aber das ist heute zweitrangig“, sagte Verwold.

Zuvor waren die Musiker aus Barsinghausen, Wennigsen, Hannover, Stadthagen und der Umgebung abends gegen 19.15 Uhr mit ihren Instrumenten und Autos nach Langreder gekommen. Nach etwa eineinhalb Stunden mit Swing-Klassikern gab Verwold dann aber gegen 20.30 Uhr für das Abschlussstück den Takt vor. „Wir wollen die Toleranz der Nachbarn ja nicht überstrapazieren“, sagte er und bat auch die Musiker ans Büfett. „Unsere Frauen haben Salate gemacht, aus dem Budget der Band haben wir Grillfleisch, Bratwürstchen und Getränke besorgt“, sagte Verwold.

Weitere Open-Air-Proben

Notiz am Rande: Für die kulinarische Zugabe hatte Verwold auch noch einen Musikexperten mit Gastronomieerfahrung engagiert: Am Grill stand nämlich kein Geringerer als Manfred Mötje, Sprecher und stellvertretender Dirigent des Feuerwehrmusikzuges Leveste. „Er ist mein Freund und ein hervorragender Griller“, sagte Verwold. Möglicherweise wird Mötje in diesem Jahr noch zu weiteren Einsätzen am Grill kommen.

„Am Montag tritt zwar eine neue Corona-Verordnung in Kraft, aber bis Ende August dürfen vermutlich weiterhin nur vier Blasmusiker gleichzeitig in einem geschlossenen Raum spielen“, sagte Verwold. Zwar seien auch alle geplanten Auftritte der Band abgesagt. „Aber bis zum Ende des Jahres wollen wir uns mindestens noch zu zwei Open-Air-Proben treffen“, kündigte der Leiter der St. Peter’s Brass Band an.

Von Ingo Rodriguez