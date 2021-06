Landringhausen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 392 zwischen Landringhausen und der Bundesstraße 65 sind am frühen Montagabend drei Menschen verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei war gegen 17.30 Uhr eine Fahrzeugkolonne in Richtung Bundesstraße unterwegs. Ein 20-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Mercedes die Kolonne überholen. Gleichzeitig scherte aber auch ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf aus der Kolonne zum Überholen aus. Der Volkswagen und der Mercedes stießen seitlich zusammen und schleuderten von der Fahrbahn, wobei der Mercedes noch gegen einen Straßenbaum stieß.

Laut Polizei erlitten der VW-Fahrer und der Fahrer des Mercedes jeweils leichte Verletzungen. Eine 19-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden des Unfalls auf rund 51.500 Euro.

Die Feuerwehren aus Landringhausen und Groß Munzel waren mit 16 Helfern an der Unfallstelle im Einsatz. Die erste Meldung bei der Alarmierung, dass eines der Unfallfahrzeuge in Flammen stehe, bewahrheitete sich zum Glück nicht. Die Feuerwehrleute klemmten die Batterien der beiden Fahrzeuge ab und entfernten eine Baumkrone, die in den Fahrbahnbereich hineingeragt hatte. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Landesstraße fast vier Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Von Andreas Kannegießer