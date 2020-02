Landringhausen

Auf der Suche nach einer neuen Begegnungsstätte für die Dorfgemeinschaft kommen die Landringhäuser ihrem Ziel noch nicht entscheidend näher. Weil das einzige Gasthaus im Ort voraussichtlich im Herbst seinen Betrieb einstellt, fällt künftig auch der große Veranstaltungssaal als Treffpunkt weg. In den nächsten Wochen müsse eine Lösung her, sagte Dietmar Redlich als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft (AG) Landringhäuser Vereine beim 16. Neujahrsempfang am Sonnabend im Saal der Gaststätte Riechers.

Der Singkreis Landringhausen unterhält das Publikum mit einigen Liedern. Quelle: Frank Hermann

Zu den möglichen Alternativen, die von der AG in Betracht gezogen werden, gehöre eine Mitnutzung des evangelischen Gemeindehauses neben der St. Severin-Kirche in der Ortsmitte. Allerdings seien noch viele Fragen ungeklärt. Die Arbeitsgemeinschaft stehe in Kontakt mit der Kirchengemeinde Groß Munzel-Landringhausen.

Vereine sprechen mit der Kirchengemeinde über Mitnutzung

Laut Pastorin Julia Krohmer ist auch die Kirchengemeinde sehr daran interessiert, in Kooperation mit den Vereinen einen geeigneten Raum zu finden. „Wir sind ein Teil der dörflichen Gemeinschaft. Aber ob unser Gemeindehaus wirklich geeignet ist, darüber müssen wir auf mehreren Ebenen noch intensiv sprechen“, sagte die Pastorin am Rande des Neujahrsempfangs.

Zu den künftigen Nutzern einer neuen Begegnungsstätte gehören unter anderem die AG für die Neujahrsempfänge sowie die Vereine und die Ortsfeuerwehr für ihre Versammlungen. „Derzeit wissen wir zum Beispiel noch nicht, wo wir im nächsten Jahr unsere Jahresversammlung mit bis zu 70 Besuchern ausrichten können“, betonte Ortsbrandmeister Michael Borchers.

Geehrt für ehrenamtliche Hilfe bei der Grünpflege im Ort: Marco und Annelie Graupmann mit den Kindern Marla (9) und Fionn (7). Quelle: Frank Hermann

Vereine wünschen sich auch politische Unterstützung

Für AG-Sprecher Dietmar Redlich steht fest: „Wir müssen langsam aber sicher zu Ergebnissen kommen. Dazu benötigen wir mit Sicherheit auch politische Unterstützung aus den Reihen der Ratsfraktionen.“ Diesen Hinweis nahm die Ratsvorsitzende Claudia Schüßler in ihrem Grußwort auf und versicherte, dass es einen Weg zur Lösung der Raumprobleme geben werde. „In einem aktiven und kreativen Dorf wie Landringhausen muss es eine Begegnungsstätte für die Menschen geben“, sagte Schüßler.

Beim 16. Neujahrsempfang gab Dietmar Redlich den Besuchern einen Rückblick auf die AG-Arbeit im Ort seit der Gründung im Jahr 1993 – mit Dorffesten, Bauernmärkten, Grünpflegen sowie der Rasthütte an der Flachsrotte sowie als jüngstes Projekt die Aue-Brücke zwischen Landringhausen und Groß Munzel. Dank für die ehrenamtliche Unterstützung richtete Redlich stellvertretend an die Familie Graupmann, die sich in ihrer Freizeit um die Pflege des Gedenkstein-Areals am Ortseingang kümmert, sowie an Thomas Kusche für die Technik beim Neujahrsempfang.

Tina Stephan spielt Solostücke auf dem Saxofon. Quelle: Frank Hermann

Ortsbrandmeister Michael Borchers und Peter Wolfram, Vorsitzender der Sportfreunde Landringhausen, überreichten ein Spendenschwein mit mehr als 100 Euro für den örtlichen Kindergarten Max und Moritz an Elternvertreterin Laura Brandes und deren Tochter Lilly. Das Geld stammt aus dem Erlös des zehnten Laternenfestes von Feuerwehr und Sportverein im Herbst 2019.

Zur musikalischen Unterhaltung des Publikums trug beim Neujahrsempfang der Singkreis Landringhausen mit einigen Lieder bei. Außerdem spielte Chorleiterin Tina Stephan einige Solostücke auf dem Saxofon.

