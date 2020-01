Landringhausen

Steigende Mitgliederzahlen verzeichnet die Ortsfeuerwehr Landringhausen. In der Jahresversammlung berichtete Ortsbrandmeister Michael Borchers von einem Plus im Vorjahr von zehn auf derzeit 289 Mitglieder. Besonders erfreulich seien die Zuwachs in der Einsatzabteilung um vier auf jetzt 35 aktive Mitglieder sowie in der Kinderfeuerwehr auf 17 Jungen und Mädchen im Alter bis zu zehn Jahren.

13 Einsätze im Jahr 2019

Mit 13 Einsätzen im Jahr 2019 blieb die Ortsfeuerwehr auf dem Niveau des Vorjahres. Ausrücken mussten die Aktiven unter anderem zu zwei Vegetationsbränden, zu einem Verkehrsunfall auf der L 392, zu einem Gasleck in Ostermunzel sowie zuletzt zur Bekämpfung des Großbrandes in Großgoltern.

Befördert wurden Florian von Aspern zum Löschmeister, Joy Yara Gentzsch zur Feuerwehrfrau sowie Lennart Kappey zum Feuerwehrmann. Florian von Aspern übernimmt weiterhin die Aufgaben des Atemschutzgerätewartes. Außerdem wurden Schriftwartin Jasmin Schomburg und Kassenwart Nico Redlich bei den Wahlen in ihren Ämtern bestätigt.

Geehrt: Friedrich Wildhage (von links), Dirk Petruschkat, Thomas Kusche, Heinrich Weydandt, Klaus Bleinroth und Achim Kockemüller. Quelle: Frank Hermann

Stadtbrandmeister Dieter Engelke zeichnete zusammen mit Ortsbrandmeister Michael Borchers und dessen Stellvertreter Marco Sammer zwei Feuerwehrleute für 50 Jahre aktiven Dienst aus: Hauptlöschmeister Dirk Petruschkat und den ersten Hauptfeuerwehrmann Friedrich Wildhage. Ebenfalls geehrt wurden die fördernden Mitglieder Achim Kockemüller (50 Jahre), Klaus Bleinroth (40 Jahre) sowie Thomas Kusche und Heinrich Weydandt für jeweils 25 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr.

Ehrung fällt aus

Eigentlich sollte Ortsbrandmeister Michael Borchers in der Jahresversammlung die silberne Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes erhalten. Allerdings konnte Stadtbrandmeister Dieter Engelke die Auszeichnung nicht vornehmen, „weil Nadel und Urkunde nicht rechtzeitig von der Regionsfeuerwehr bei mir angekommen sind“, schimpfte Engelke. Er sei „ratlos und stinkig“, weil zum ersten Mal in seiner 22-jährigen Amtszeit als Stadtbrandmeister eine beantragte und bewilligte Ehrung nicht rechtzeitig vorliege.

Diese Panne habe die Regionsfeuerwehr zu verantworten. Dies sei besonders bedauerlich, weil „ Michael Borchers diese Ehrennadel absolut verdient hat“, sagte der Stadtbrandmeister. Die Auszeichnung werde auf jeden Fall nachgeholt.

Von Frank Hermann