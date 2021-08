Barsinghausen

Am Dienstag gegen 15.40 Uhr hat sich ein Unfall an der Kreuzung der L 392 mit der Straße Esseler Hof ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam eine Person ums Leben. Insgesamt waren drei Fahrzeuge daran beteiligt, ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle zwischen Landringhausen und Barsinghausen im Einsatz. Ob es noch weitere Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.

Mehr in Kürze.

Von Manuel Behrens