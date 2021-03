Langreder

Barsinghausen erweitert sein Schutzhütten-Netz für Wanderer und Radfahrer im Stadtgebiet. Mitarbeiter der Barsinghäuser Beschäftigungs-Initiative (BBI) haben damit begonnen, den Bau einer weiteren Hütte aus massivem Holz am Zusammenfluss von Aller- und Schleifbach in der Feldmark südlich von Langreder vorzubereiten. Voraussichtlich im Sommer soll die überdachte Rastmöglichkeit stehen.

Bei Ausflüglern beliebt

An sieben verschiedenen Stellen im Stadtgebiet stehen bereits die bei Ausflüglern überaus beliebten Schutzhütten. Zu den Standorten gehören unter anderem die Auebrücke zwischen Landringhausen und Groß Munzel, das Gneis-Naturdenkmal bei Ostermunzel, die geografische Mitte der Stadt Barsinghausen nördlich von Großgoltern sowie am Karl-Blume-Weg zwischen Zollhaus und Winninghausen.

Nun werde zum ersten Mal eine Schutzhütte in der Feldmark zwischen Langreder und Egestorf aufgestellt, kündigt Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) an. Damit erhalte auch dieser Bereich dank der neuen Anlaufstelle für Spaziergänger, Wanderer und Fahrradfahrer noch mehr Attraktivität.

Aufwendige Handarbeit

Auf dem Hof der BBI an der Hannoverschen Straße werden die einzelnen Elemente der Holzhütte in aufwendiger Handarbeit vorbereitet und anschließend an Ort und Stelle bei Langreder zusammengefügt. Der künftige Standort sei bereits vom Strauchwerk befreit worden. Demnächst beginnen die BBI-Mitarbeiter mit dem Bodenaushub für das Fundament.

Nach Einschätzung von BBI-Sozialpädagoge Olaf Illemann hat die Beschäftigungs-Initiative mit den selbst konzipierten und gefertigten Schutzhütten ein Erfolgsmodell auf den Weg gebracht. „Die Hütten erfreuen sich große Beliebtheit. Insbesondere Radfahrerinnen und Radfahrer nutzen die Unterstände für ihre Rast“, sagt Illemann. Das BBI-Team sei dabei nicht nur für den Aufbau, sondern auch für die Kontrolle und Pflege der Einrichtungen zuständig.

Naherholung fördern

Bürgermeister Schünhof schätzt die Hütten ebenfalls als wichtigen Beitrag, um die Attraktivität der Stadt Barsinghausen in Sachen Naherholung zu fördern. „Zudem passen sie sehr gut zu den Bemühungen der Stadt und der Region zur Forcierung der Verkehrswende“, betont Schünhof.

In der Corona-Krise spiele die Naherholung eine besonders wichtige Rolle, um den Menschen einen Ausgleich zum oftmals belastenden Alltag bieten zu können. Beim Wandern und Radfahren an der frischen Luft sei das Infektionsrisiko relativ gering.

Von Frank Hermann