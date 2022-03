Langreder

Viele kleine Spenden tragen zur großen Hilfe für die Ukraine bei: Dank einer mehrtägigen Aktion hat das Backparadies Sprengel am Montag einen Betrag von 4000 Euro an die Diakonie Katastrophenhilfe überreicht. Das Geld dient dazu, Hilfsgüter sowie Nahrungsmittel und Notunterkünfte für die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine zu finanzieren.

„Wir haben im Fernsehen die schrecklichen Bilder aus der Ukraine und von geflüchteten Menschen gesehen und waren erschüttert. Für uns stand fest: Da müssen wir etwas tun“, sagt Volker Sprengel, der gemeinsam mit seiner Schwester Dagmar Sprengel-Bartels den Familienbetrieb in Langreder führt. Die Bäckerei verkaufte kleine, mit blau-gelben Herzen verzierte Amerikaner zum Stückpreis von einem Euro. „Der gesamte Erlös geht an die Ukraine-Hilfe“, erläutert Sprengel-Bartels, die in der Konditoreiabteilung gemeinsam mit der Belegschaft einige Sonderschichten einlegte.

Spendenbox auf dem Tresen

Innerhalb der eineinhalbwöchigen Aktion gingen 1894 Amerikaner für den guten Zweck über den Tresen und brachten somit einen Erlös von 1894 Euro. „Allein 250 Stück gingen an die Stadtsparkasse Barsinghausen. Und auch viele andere Kunden nahmen mehrere Amerikaner auf einmal ab“, berichtet Sprengel, der in seinem Ladengeschäft zudem eine Spendenbox mitten auf den Tresen gestellt hatte.

In dieser kamen bis zum Wochenende weitere 1656 Euro zusammen. Kunden haben sie mit Barspenden und vielfach auch mit ihrem Wechselgeld gefüllt. „Und unsere Mitarbeiter beteiligten sich mit dem Trinkgeld der vergangenen Tage ebenfalls“, sagt Sprengel-Bartels.

Auf 4000 Euro aufgestockt

Die Zwischensumme von 3550 Euro stockten die Inhaberfamilien schließlich auf eine Spendensumme von 4000 Euro für die Diakonie Katastrophenhilfe auf. Birgit Wissel vom Vorstand der Kapellengemeinde Langreder nahm die Spende am Montag in Empfang. „Wir sind begeistert und freuen uns riesig über diese Aktion. Eine tolle Sache“, sagte die Vertreterin der evangelische Kirche.

Die Spendenbox soll auch weiterhin im Verkaufsraum der Bäckerei stehen – um die Ukraine-Hilfe weiterhin unterstützen zu können.