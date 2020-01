Langreder

Auf dem Dach der kleinen Kapelle in Langreder läutet die mit rund 670 Jahren vermutlich älteste Glocke im gesamten Calenberger Land. Für die nächsten Wochen müssen die Menschen in Langreder jedoch auf das gewohnte Geläut verzichten, denn die Glocke wird in einem Herforder Fachbetrieb aufwendig saniert. Die beiden Mitarbeiter Bernd Motzek und Peter Wulff haben das rund 85 Kilogramm schwere Stück aus Bronzeguss am Montag vorsichtig vom Dach gehievt und abtransportiert.

Glocke ist etwas Besonderes

Jürgen Steindorf vom Landeskirchenamt für Bau und Kunstpflege beobachtete den Abbau gemeinsam mit Pastorin Ute Kalmbach und Birgit Wissel, Vorsitzende des Kapellenvorstandes. „Diese Glocke ist schon etwas Besonderes. Sie gilt bei uns als älteste Glocke im Kirchenkreis, vermutlich aber auch weit darüber hinaus“, erläuterte Steindorf. Laut einer Pilgermarke auf der Bronzeoberfläche stamme die Glocke vermutlich aus der Zeit um 1350 und hing wohl schon im Turm der ersten Kirche in Langreder, über die es laut Steindorf jedoch keine Unterlagen gibt.

Die heutige Kapelle steht seit 1630 an ihrem heutigen Platz in der Ortsmitte und wurde nach Einschätzung des Bauhistorikers in mehreren Abschnitten errichtet. Die kleine Bronzeglocke sei offenbar aus dem älteren Kirchengebäude übernommen und in einem hölzernen Dachreiter montiert worden.

Klang ging verloren

Im Laufe der vielen Jahrhunderte habe die Glocke ihren ursprünglichen Klang jedoch verloren. „Weil der Klöppel immer wieder auf dieselbe Stelle schlägt, nutzen sich die Innenseiten beständig ab. Deshalb wurde die Glocke vor etwa 40 Jahren schon einmal um 90 Grad im Dachreiter gedreht, damit der Klöppel beim Geläut auf eine andere Stelle trifft“, sagte der Fachmann vom Landeskirchenamt.

Diese Notlösung helfe aber nicht auf Dauer, denn jede Glocke erhalte bereits beim Gussvorgang eine vorbestimmte Läutrichtung. Auf diese Richtung solle das historische Bronzestück nach der Sanierung wieder zurückgedreht werden. Jürgen Steindorf spricht von einem energieträchtigen und langwierigen Prozess, um die beschädigten Stellen zu reparieren.

Das Material muss stimmen

Zunächst gelte es, die Zusammensetzung des Ursprungsmaterials von 1350 genau zu analysieren und diese Mischung exakt zu kopieren, damit sich das alte und das neue Material perfekt miteinander verbindet. Dazu werde die Glocke in der Fachfirma über mehrere Wochen behutsam auf eine Schweißtemperatur von 500 Grad Celsius aufgeheizt – und im Anschluss an die Bronzesanierung in einer Abkühlkammer ebenso aufwendig wieder heruntergekühlt.

Für die Sanierung rechnet die Kapellengemeinde nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden Birgit Wissel mit Kosten von 15000 Euro. „Diese Summe finanzieren wir mit Einnahmen aus unserem freiwilligen Kirchgeld sowie mit Zuschüssen insbesondere der Deutschen Denkmalstiftung, der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft, des Kirchenkreises und der Volksbank“, sagte Wissel.

Wunsch der Gemeinde und der Pastorin Ute Kalmbach sei es, die sanierte Glocke bis zum Osterfest wieder auf dem Kapellendach montieren zu können. „Nach einer langen Pause freuen uns dann auf ein fröhliches Glockengeläut in Langreder am Ostermontag“, betonte die Pastorin.

Von Frank Hermann