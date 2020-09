Langreder

Das schmeckt der Ortsfeuerwehr Langreder: Zwar mussten die freiwilligen Brandschützer ihre ursprünglich für den 18. und 19. September geplante 100-Jahr-Feier wegen der Corona-Krise absagen – doch ganz in Vergessenheit geraten soll das Jubiläum nicht. Darum hat Bäckermeister Volker Sprengel, zugleich stellvertretender Ortsbrandmeister in Langreder, eine Spendenaktion mit einem sogenannten Feuerwehrbrot auf den Weg gebracht. Von 270 verkauften Broten innerhalb einer Woche sowie dank weiterer Zuwendungen der Kunden und der Dorfbäckerei kam ein Erlös von 350 Euro zugunsten der Kinder- und Jugendfeuerwehr zusammen.

„Wir wollten mit dieser besonderen Aktion auf das 100-jährige Bestehen unserer Feuerwehr und des Musikzuges hinweisen. Eigentlich hätten wir am vergangenen Wochenende ein zweitägiges Zeltfest auf dem Hofgelände der Familie Wildhagen ausgerichtet. Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erläuterte Ortsbrandmeister Kai Krömer.

Feuerwehrbrot ist nun fest im Sortiment

Dessen Stellvertreter Volker Spengel entwickelte die Idee zu einem Feuerwehrbrot mit neuer Rezeptur. „Ein Dinkelbrot, drei Tage gereift, mit Dinkelsprossen und -flocken“, sagte Sprengel. Vom Verkaufspreis gingen in der Vorwoche jeweils ein Euro in den Spendentopf für die Kinder- und Jugendfeuerwehr. Hinzu kamen weitere 40 Euro als zusätzliche Spende der Kunden. „Den Rest haben wir auf 350 Euro aufgestockt“, berichtet Sprengel, der nun das Feuerwehrbrot unter dem Namen „Dinkel 1920“ fest ins Sortiment aufnimmt: 1920 ist das Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr und des Musikzuges.

Von der 350-Euro-Spende will die Feuerwehr nach Angaben von Kai Krömer neue Hemden und Überjacken für die Kinder und Jugendlichen in der Nachwuchsabteilung kaufen. In den nächsten Tagen kommen die Gruppen mit den Jungen und Mädchen zum ersten Mal seit den großen Ferien wieder zusammen – unter Corona-Bedingungen mit Abstand und Hygienekonzept. „Wir müssen abwarten, wie die Kinder auf die ganzen Einschränkungen reagieren. Hoffentlich geht ihnen die Lust auf Feuerwehr nicht verloren“, sagt der Ortsbrandmeister.

Kommers auf 2021 verschieben?

Abzuwarten bleibe auch, ob und wie sich die Jubiläumsfeier im nächsten Jahr eventuell nachholen lässt. So gebe es Überlegungen, zumindest den Kommers in das Dorffest zum 900-jährigen Bestehen der Ortschaft Langreder im September 2021 einzubetten. Zwei große Jubiläumsfeiern innerhalb eines Jahre seien dagegen nicht angestrebt. „Ohnehin bleibt die Unsicherheit, wie sich die Corona-Krise weiter entwickelt“, sagt der Ortsbrandmeister.

