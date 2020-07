Langreder

Im Förderverein Unser Langreder engagieren sich nahezu 50 Frauen und Männer, um die Lebensqualität in der dörflichen Gemeinschaft mit vielen neuen Ideen und Aktionen weiter zu verbessern. Anfangs konzentrierte sich der 2006 gegründete Verein zunächst auf die Verkehrssicherheit entlang der Ortsdurchfahrt, künftig soll das Hauptaugenmerk verstärkt auf einer intensiven Unterstützung des Dorflebens liegen.

Ampel für die Ortsdurchfahrt

„Vor 14 Jahren ging es uns in Langreder darum, eine Querungshilfe für die viel befahrene Kapellenstraße an der Ortsdurchfahrt zu erhalten. Der neue Förderverein hat es damals innerhalb kurzer Zeit geschafft, eine Fußgängerampel mithilfe etlicher Spenden installieren zu lassen“, erläutert die zweite Vorsitzende Corinna Volker in der Rückschau. Kurze Zeit später schaffte der Verein aus eigenen Mitteln zudem eine Tempomesstafel für die Kapellenstraße an, um die Autofahrer zu einer bedächtigen Fahrweise innerhalb der Ortschaft zu veranlassen. Sowohl die Ampel als auch die Messtafel haben nach Einschätzung Volkers erheblich zur Verkehrssicherheit im Ortskern beigetragen.

Stadt übernimmt die Pflege

Nun will sich der Förderverein, der vor einigen Jahren auch zwei Wipptiere für den Dorfplatz spendierte, in erster Linie der Förderung des kulturellen Lebens im Ort widmen. „Darum übertragen wir jetzt die Ampel und die Messtafel sowie die Spielgeräte in die Verantwortung der Stadt Barsinghausen“, sagt Beisitzer Sascha Arlt. Damit übernimmt die Stadt künftig auch die Unterhaltung und Pflege der Einrichtungen.

Bürgermeister Marc Lahmann lobte bei der symbolische Übergabe ausdrücklich das große ehrenamtliche Engagement. „Wo gibt es das schon, dass ein Dorf selbst eine Fußgängerampel finanziert. Das zeigt, wie gut hier in Langreder der Zusammenhalt funktioniert“, betonte er.

Neue Mitglieder willkommen

Um den Zusammenhalt in der Gemeinschaft weiter zu festigen, kümmert sich der Förderverein immer mehr um die Ausrichtung von Spielenachmittagen und Seniorenfeiern, organisiert regelmäßig Filmvorführungen und den großen Dorfflohmarkt. Bei derzeit 48 Mitgliedern im Verein wünscht sich der Vorstand weitere Mitstreiter, um die Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilen zu können. Auch neue Ideen seien jederzeit willkommen.

Für Auskünfte und Anregungen gibt es die E-Mail-Adresse unserlangreder@web.de.

Von Frank Hermann