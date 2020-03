Langreder

Der Kindergarten Bärenstube in Langreder bleibt im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus vorsorglich bis zum Wochenende geschlossen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung soll ein Kind, das in der Bärenstube betreut wird, möglicherweise „Kontakt mit einem nicht bestätigten Corona-Verdachtsfall“ gehabt haben. Die Testergebnisse auf das Virus stehen noch aus.

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat derweil angesichts der sich rasch ändernden Lage rund um die Corona-Epidemie einen „kleinen Krisenstab“ gebildet, wie der Erste Stadtrat Thomas Wolf berichtet. Dem kleinen Krisenstab gehört demnach zunächst der dreiköpfige Verwaltungsvorstand mit Bürgermeister Marc Lahmann, dessen Stellvertreter Wolf und dem Leitenden Baudirektor Alexander Wollny an. „Wir haben uns einen gemeinsamen Termin in der Woche für die nächste Zeit geblockt“, berichtet Wolf. Falls es die Lage erfordert, kann der Krisenstab jederzeit erweitert werden und in kürzeren Rhythmen tagen.

Entscheidungen über die Schließung von Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten treffe nicht die jeweilige Kommune alleine, betont Wolf. In jedem Fall werde das Gesundheitsamt der Region Hannover an derartigen Entscheidungen beteiligt, sagt der Erste Stadtrat. Das sei von den Hauptverwaltungsbeamten der Region bei ihrem jüngsten Treffen so vereinbart worden.

Von Andreas Kannegießer