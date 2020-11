Langreder

Seit einem halben Jahrhundert besteht der Pumpenclub aus Langreder, gegründet 1970 zunächst als Werkskegelclub der Firma Wabco Westinghouse aus Hannover. Später hielten Freizeitkegler aus Langreder diese Tradition der monatlichen Treffen auf der Kegelbahn aufrecht – und machten damit den Pumpenclub zum mittlerweile ältesten Klub seiner Art in Langreder.

Spaß wichtiger als Sport

„Bei uns stehen der Spaß und die Geselligkeit im Vordergrund. Zwar peilen unsere Mitglieder auf der Bahn auch alle Neune an, aber der sportliche Ehrgeiz spielt kaum eine Rolle“, sagt Hans-Jörg Fiedler, der seit mehr als 40 Jahren zum Pumpenclub gehört.

Weil in Langreder eine Kegelbahn fehlt, treffen sich die zehn Mitglieder alle vier Wochen auf der Anlage des Landgasthofs Hülsemann in Groß Munzel. Zuvor war der Pumpenclub auch schon in Empelde und Wennigsen zu Gast.

Früher gab es laut Fiedler etwa zehn solcher Freizeit-Kegelclubs in Langreder, deren Mitglieder sich regelmäßig trafen. „In den Siebziger- und Achtzigerjahren war das Kegeln besonders beliebt. Damals hatte auch der Pumpenclub seine Blütezeit. Heute sind wir als ältester Club übrig geblieben“, erläutert Fiedler.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann