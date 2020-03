Lauenau/Barsinghausen

Eigentlich müssten Joost de Lange und seine Rock-Blues-Experience Amerikaner sein, so authentisch klingt ihr Sound nach staubigen Wüstenhighways in Nevada, nach dunklen Hinterhofkaschemmen in New York und nach dem Glitter der Clubs auf dem Sunset Strip. Joost de Lange ist gebürtiger Niederländer, aber seit seinem Musikstudium im belgischen Antwerpen mitsamt seiner Band ansässig. Vier Studioalben und eine Live-CD hat das Powertrio schon auf seinem Konto. Am Freitag, 6. März, heizt es dem Kesselhaus in Lauenau ordentlich ein. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Powertrio passt perfekt

Das Trio zelebriert einen bluesigen, erdigen Powerrock, der in rockige Gefilde eintaucht und stilistisch vom groovigen Hendrix-Sound, über den sexy Powerboogie von ZZ TOP bis hin zum treibenden, melodischen Gallagher-Stil viele Facetten offenbart, heißt es in der Ankündigung. Wobei der Begriff Powertrio wie die buchstäbliche Faust aufs Auge passe. Blues ist sicher ein Aspekt ihrer Musik, aber die harte Rockmusik der Siebziger und Achtziger, die ja durchaus dem Blues entsprungen war, hat sich dann doch im Gesamtbild durchgesetzt. Boogierock, Hardrock, Sleazerock, dazwischen ein paar schöne Balladen – es ist das klassische musikalische Schema einer solchen Band.

Sänger und Gitarrist Joost de Lange ist Gründer der Rock-Blues-Experience. Nachdem er einige Zeit mit der Suche verbrachte nach dem, der am besten zu ihm passt, wurde Ramses Donvil Schlagzeuger der Gruppe. De Lange und Donvil kannten sich schon vom Studium am Jazz Studio in Antwerpen und hatten bereits an verschiedenen Rock- und Blues-Projekten in der flämischen Musikszene gearbeitet. 2015 komplettierte Mitchell Goor das Line-up mit seinen präzisen und groovigen Basslicks.

Hier gibt’s die Tickets

Tickets für das Konzert im Kesselhaus Lauenau, Carl-Sasse-Straße 3, kosten 14 Euro, Schüler und Studenten zahlen 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in den Bioläden in Lauenau und Bad Nenndorf, in der Geschäftsstelle der Schaumburger Nachrichten in Stadthagen und im Internet unter adticket.de. Im Vorverkauf können zusätzliche Gebühren anfallen.

Von Jennifer Krebs