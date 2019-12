Lauenau

Im Kesselhaus in Lauenau steht das letzte Konzert des Jahres bevor – und es ist den Organisatoren der Konzertreihe um Tommi Ritter gelungen, noch einmal einen Hochkaräter zu verpflichten: Am Freitag, 20. Dezember, steht der Blues-Ausnahmekönner Big Daddy Wilson mit seiner Band auf der Bühne im Kesselhaus. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird präsentiert von der Schaumburger Landschaft.

Big Daddy Wilson ist derzeit mit seiner Band unterwegs auf der Blues-Tour 2019, die unter dem Motto „Deep in my Soul“ steht. Bei dem Programm handele es sich um eine „intime und intensive Show“, teilen die Organisatoren mit, denn Big Daddy Wilson nehme das Publikum mit „auf eine Reise in seine Seele“. Auf der aktuellen Tour singt er von tiefen Gefühlen in seinem Herzen, über Leid, das er erfahren hat, aber auch über Freude, über das Leben und die Liebe. „Er legt alles offen, was tief in seiner Seele steckt“, heißt es in der Mitteilung.

Big Daddy Wilson ist bereits seit mehr als 25 Jahren mit seiner Musik überall in der Welt unterwegs. Im vergangenen Jahr hatte ihn eine Jubiläumstour durch ganz Europa geführt. Überall beeindruckte er seine Fans mit einer energiegeladenen Bühnenshow.

Auf der Blues-Tour 2019 wird Big Daddy Wilson von seiner Band The Goosebump Brothers begleitet, mit der zusammen er im vergangenen Jahr den Preis der deutschen Schallplattenkritik gewonnen hatte.

Tickets für das Konzert im Kesselhaus in Lauenau, Carl-Sasse-Stra-ße 3, kosten 20 Euro (ermäßigt für Schüler und Studenten 14 Euro) und sind erhältlich im Vorverkauf in den Bioläden Bad Nenndorf und Lauenau, in der Lauenauer Geschäftsstelle der Schaumburger Nachrichten und im Internet unter adticket.de

Von Andreas Kannegießer