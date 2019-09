Winninghausen

Mit einem hauchdünnen Vorsprung hat die Ortsfeuerwehr Bantorf am Sonnabend die Löschbezirkswettkämpfe für die Bördedörfer gewonnen. In der Endabrechnung lagen die Bantorfer mit 422,57 Punkten knapp vor Hohenbostel auf Rang zwei mit 421,60 Punkten. Dahinter folgten Wichtringhausen (388,42 Punkte) und Winninghausen (383,42 Punkte) auf den Plätzen drei und vier.

Die Gruppe aus Bantorf belegt den ersten Platz bei den Löschbezirkswettkämpfen. Quelle: Feuerwehr

Alle vier Ortsfeuerwehren aus den Bördedörfern beteiligten sich an den Wettkämpfen auf dem Festplatz in Hohenbostel-Winninghausen. Die Gruppen mussten einen Löschangriff mit drei C-Rohren demonstrieren und zu diesem Zweck die Wasserversorgung aus einem offenen Behälter aufbauen. Eine Jury unter der Leitung von Thomas Kupfer achtete auf die richtigen Handgriffe und dokumentierten mit Stoppuhren das Tempo. Fehler und Zeitverzögerungen bedeuteten Punktabzüge in der Gesamtwertung.

Feuerwehrleute aus Wichtringhausen tragen bei den Wettkämpfen mit viel Tempo und Geschicklichkeit einen Löschangriff vor. Quelle: Frank Hermann

Die Stadtfeuerwehr richtet am Sonntag, 22. September, die Wettkämpfe auf Stadtebene aus – als Beitrag zum Programm für den vierten verkaufsoffenen Tag der Ortsteile. Die Wettkämpfe beginnen um 14 Uhr auf dem Parkplatz zwischen Rathaus I und Wilhelm-Stedler-Schule.

Von Frank Hermann