Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres. In vielen Kindergärten, Grundschulen, Seniorenheimen und oft auch im Kreis der Familie wird in den Wochen vor Weihnachten gemalt, gebastelt und gelesen. Es ist eine schöne Tradition, dass die Vorfreude auf das Fest in ganz persönlicher Art zum Ausdruck gebracht wird. Und genau diese Kreativität soll in der „Weihnachtswerkstatt“, dem neuen Gewinnspiel der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse, belohnt werden.

Kreativität ist gefragt

Ob es ein selbst gemaltes Weihnachtsbild der Kinder ist, ein besinnliches Gedicht, eine Adventsgeschichte beziehungsweise eine Collage oder das Foto einer schönen Bastelarbeit – seien Sie gemeinsam mit der Familie kreativ und lassen Sie auch andere Menschen daran teilhaben. Senden Sie Ihr weihnachtliches Werk unter dem Stichwort „Weihnachtswerkstatt“ zusammen mit einer kurzen Beschreibung per E-Mail an weihnachten@madsack.de oder per Post an Madsack Medien Hannover, Produktmanagement Print, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover. Einsendeschluss ist der 10. Dezember.

Attraktive Preise zu gewinnen

Die schönsten Einsendungen werden am 24. Dezember im großen Magazin „Weihnachtswerkstatt“ veröffentlicht. Und bitte vergessen Sie nicht, uns ihren Namen, Wohnort und das Alter zu verraten. Denn natürlich gibt es auch attraktive Preise zu gewinnen. Viel Spaß beim Mitmachen!

Von red