Mann aus Barsinghausen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Barsinghausen

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib eines 40-Jährigen. Der Mann aus Barsinghausen-Egestorf wird bereits seit dem Wochenende vermisst. Nach Angaben der Ermittler besteht die Möglichkeit, dass der Gesuchte sich selbst einen Schaden zufügen könnte.

Der vermisste Manuel F. (40). Quelle: Polizei

Manuel F. wurde zuletzt am Sonntagabend an seiner Wohnung in Egestorf gesehen. Am Dienstag verdichteten sich laut Polizei die Hinweise, dass der 40-Jährige sich etwas antun könnte. Alle bisherigen Suchaktionen seitens der Beamten verliefen erfolglos, weshalb sie nun ein Foto von F. veröffentlicht haben.

Stirnglatze und Narbe am Arm

Der 40-Jährige ist von normaler Statur und etwa 1,80 Meter groß. Manuel F. hat braune Augen, eine Stirnglatze und kurzes lichtes Haar. Am Arm soll er eine sichtbare Narbe haben, welche Kleidung er trug, ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 52 31 15 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jedes andere Revier wenden.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Von Peer Hellerling