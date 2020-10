Barsinghausen

Die Barsinghäuser Marien-Kirchengemeinde lädt für Sonntag, 25. Oktober, zu zwei musikalischen Andachten in die Klosterkirche ein. Beginn ist um 18 Uhr und um 19 Uhr. Zu Gast ist diesmal die Sopranistin Carolin Jurkat, die gemeinsam mit dem Kirchenmusiker Ole Magers ein interessantes Programm präsentieren wird. Der musikalische rote Faden ist das positiv-bestärkende Werk „O süßer, o freundlicher“ des frühbarocken Komponisten Heinrich Schütz.

Daneben sind Werke von Johann Sebastian Bach und Joseph Haydn sowie einige unbekanntere Werke von Schütz, Georg Friedrich Händel, Alessandro Grandi und Max Sturm zu hören. Auch die Vielfalt der Klangfarben spiele in diesen Andachten eine große Rolle, erläutert Magers. Neben Orgel und Klavier komme diesmal auch ein Spinett – ein dem Cembalo verwandtes Instrument – zum Einsatz und gebe so der Musik von Schütz und Grandi eine ganz besondere Note.

Anzeige

Aufgrund der aktuellen Situation bittet die Gemeinde die Besucher, sich für die Andachten vorab anzumelden. Das ist möglich bei Martina Blume per E-Mail an martinablu@me.com und bei Adelhaid Hennies per E-Mail an adelhennies@web.de.

Von Andreas Kannegießer