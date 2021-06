Barsinghausen

Die Barsinghäuser Marien-Kirchengemeinde lädt zu Beginn der Sommerferien Mädchen und Jungen Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren wieder zu den Kinderbibeltagen ein. Die Ferienveranstaltung läuft von Mittwoch bis Freitag, 28. bis 30. Juli, jeweils von 9 bis 12 Uhr im Innenhof des Klosters und im Klostergarten. Beim gemeinsamen Auftakt im Klosterinnenhof spielen jugendliche Teammitglieder die Geschichte des kleinen David, der auserwählt und gesalbt wird. Später beruhigt er am Königshof den jähzornigen König Saul mit seinem schönen Harfenspiel, besiegt den Riesen Goliath und wird schließlich König von Israel. Im Anschluss an die Spielszenen werden Gruppen gebildet, die Teammitglieder leiten.

Jugendliche bereiten Veranstaltung vor

Die Kinder basteln, spielen, singen, feiern, haben Spaß und können sich zwischendurch beim Frühstück stärken. Geleitet werden die Kinderbibeltage von Pastorin Uta Junginger, Vikarin Mira Neckel und Carmen Ohlendorf gemeinsam mit einem Team von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren, die nach Angaben der Gemeinde jeweils auf das Corona-Virus getestet sind. Die Gemeinde bittet um einen Kostenbeitrag von 6 Euro für die drei Tage. Anmeldungen sind möglich bei Uta Junginger unter Telefon (05105) 6624042, per E-Mail an uta.junginger@gmx.de oder im Gemeindebüro unter Telefon (05105) 1009. Zum Abschluss der Kinderbibeltage sind alle Kinder und Eltern zu einem Familiengottesdienst in der Klosterkirche Barsinghausen eingeladen, der am Sonntag, 1. August, um 10 Uhr beginnt.

Von Andreas Kannegießer