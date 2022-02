Barsinghausen

Ein großer Teil des Barsinghäuser Trinkwasserrohrnetzes ist marode und muss grundlegend erneuert werden. Das jedoch wird sehr teuer, und es fehlt an Personal. Die Wasserversorgung werde zwar nicht zusammenbrechen, beruhigt Shteryo Shterev. Der Geschäftsführer der Stadtwerke erwartet in den kommenden Jahren allerdings eine spürbar größere Zahl an Störungen.

Als die Steinkohleförderung am Deister Ende des 19. Jahrhunderts erstmals flächendeckend in große Tiefen vorstieß, versiegten in Barsinghausen Quellen und Brunnen. Das Wasser lief in die Tiefbauschächte, und die Preussag als Betreiberin der Bergwerke wurde gezwungen, die Barsinghäuser mithilfe von Pumpen und einem verzweigten Rohrnetz mit Trinkwasser zu versorgen.

Rohre aus der Kaiserzeit

Eine Untersuchung der Stadtwerke Barsinghausen brachte zutage, dass ein nicht geringer Teil des städtischen Rohrnetzes wohl noch aus dieser Zeit stammt. So wurden 15 Prozent des rund 305 Kilometer langen Leitungsnetzes (ohne Hausanschlüsse) in der Zeit vor 100 Jahren verlegt. Immerhin noch 30 Prozent sind älter als 70 Jahre. Vermutlich wurden unter zahlreichen Barsinghäuser Straßen die Trinkwasserleitungen noch nie erneuert. 40 Prozent der Leitungen sind zwischen 30 und 70 Jahre alt, und nur 15 Prozent der Rohre wurden vor weniger als 30 Jahren in den Boden verlegt.

Shterev versichert, dass die Trinkwasserqualität unter dem „teils uralten“ Rohrnetz nicht leide. „Der Zustand und die Altersstruktur sind aber durchaus sehr kritisch zu betrachten“, schränkt er ein. Insbesondere die ältesten Leitungsabschnitte bereiteten den Stadtwerken aus zweierlei Gründen Probleme. Mit 140 Kilometern besteht mehr als ein Drittel des Rohrnetzes aus Graugussbeton. Dieser sei nach der langen Zeit sehr brüchig. „Das liegt auch daran, dass die Rohre damals in ein Sandbett gelegt worden sind, das für die heutigen Belastungen nicht ausgelegt ist. Heutzutage rollen deutlich mehr und schwerere Pkw und insbesondere Lkw als früher über die Straßen, unter denen die Rohre liegen“, erklärt Shterev. Das führe vielerorts zu punktuellen Brüchen und Lecks. Zudem begünstige die relativ raue Oberfläche des Graugusses Ablagerungen innerhalb der Leitung. Dadurch verringert sich stetig der Innendurchmesser des Rohres und somit auch die Durchflussmenge des Wassers.

12,5 Kilometer des Netzes bestehen zudem aus Asbestzementrohren – unbedenklich für das Trinkwasser, aber aufwendig zu entsorgen. Dazu kommen 1,2 Kilometer Stahlrohre und immerhin schon 150,5 Kilometer aus PVC- oder modernen Polyethylenrohren.

Versäumnisse in der Vergangenheit

„Mit der Erneuerung des Leitungsnetzes hätte schon vor 20 Jahren begonnen werden müssen. Das wäre zu dem Zeitpunkt auch noch deutlich günstiger gewesen“, kritisiert Shterev die Entscheidungen vergangener Zeiten. Jetzt sei es wirklich Zeit zu handeln, betont der Stadtwerke-Geschäftsführer. Seit 2018 seien etwa 400.000 Euro in die Erneuerung, aber vorrangig in die Reparatur des Rohrnetzes investiert worden. „Wir planen jetzt für die kommenden Jahre jeweils 1,2 Millionen Euro ein“, sagt der 37-Jährige.

Bei durchschnittlichen Sanierungskosten von 800 Euro pro Leitungsmeter, die die Stadtwerke veranschlagen, könnten für die eingestellte Summe etwa 1,5 Kilometer Trinkwasserleitung pro Jahr erneuert werden. Diese Länge entspricht etwa 0,5 Prozent des gesamten Barsinghäuser Leitungsnetzes. „Das ist das, was wir mit unserem eigenen Personal pro Jahr bewerkstelligen können“, erklärt Shterev. Das ist unterdurchschnittlich. Die übliche Netzerneuerungsrate in den Kommunen liege eher bei 0,8 bis 1 Prozent, so der Geschäftsführer.

Alle zwei, drei Tage eine Störung

Das verheißt für den Zustand des Gesamtnetzes nichts Gutes. Trotzdem fürchtet Shterev nicht, dass die Bürger aufgrund von schwerwiegenden Störungen in Notfällen künftig per Tankwagen mit Trinkwasser versorgt werden müssen. „Aber in der Tat werden wir mit einem höheren Störungsaufkommen rechnen müssen“, sagt der Stadtwerke-Chef. In den vergangenen Jahren seien es durchschnittlich bereits 100 bis 150 Störungen pro Jahr gewesen, die die Mitarbeiter zu beheben hatten – also alle zwei bis drei Tage eine Reparatur, notwendig geworden durch ein Leck im Leitungsnetz. Und künftig noch mehr?

„Meine Mitarbeiter hatten in den vergangenen Jahren viel mit der Behebung von Störungen zu tun. Wenn wir jetzt stattdessen die Leitungen großflächig erneuern, wird das günstiger“, deutet Shterev seine Strategie für die kommenden Jahre an.

Anfang März soll die Erarbeitung eines Maßnahmenplans beendet sein. Nach Wunsch des Stadtwerke-Geschäftsführers soll dann die planmäßige Erneuerung des Trinkwassernetzes beginnen.

