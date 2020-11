Langenhagen

Die Corona-Krise macht es nötig: Erstmals haben die Mitglieder im Regionsverband des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) ein neues Präsidium per Briefwahl bestimmt. Wegen der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen wurde über die Vergabe der Ämter nicht wie sonst üblich in einer Versammlung per Handzeichen abgestimmt, sondern auf dem Postweg. Daran haben sich 84 der 110 DRK-Ortsvereine mit derzeit gut 30.000 Mitgliedern beteiligt.

Zur neuen Präsidentin wurde Martina Rust gewählt. Die 56 Jahre alte Langenhagenerin ist zugleich auch Vorsitzende des DRK-Ortsvereins in der Flughafenstadt. Ihr stehen fortan der DRK-Regionsbereitschaftsleiter Michael Meyen und der SPD-Politiker Adis Ahmetovic als Vizepräsidenten zur Seite.

Rust : Arbeit im DRK macht Spaß

„Wir können stolz sein auf das, was wir gerade in den vergangenen Monaten in Sachen Corona und darüber hinaus geleistet haben“, sagte Rust, die das neue Amt nun in den kommenden vier Jahren bekleiden wird. Ihren Angaben zufolge stünden aber auch in Zukunft große Aufgaben bevor. Rust ist zuversichtlich, diese gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Kollegen bewältigen zu können.

Die Langenhagenerin weiß aber auch, was auf sie zukommt: „Das bedeutet viel Arbeit, so wie in jedem Ehrenamt.“ Doch es mache ihr Spaß. Aus diesem Grund bleibe sie auch Vorsitzende des Ortsvereins in ihrer Heimatstadt. Diesen Posten hatte die 56-Jährige 2013 von Gesine Saft übernommen. Und auf ihr Team dort könne sie sich verlassen, betont sie.

DRK ist im Ort präsent

„In Ihren zahlreichen Ortsvereinen sorgen Sie dafür, dass das Deutsche Rote Kreuz präsent ist, dass es in Erscheinung tritt“, sagte Hans Hartmann, Präsident des DRK-Landesverbandes Niedersachsen, und zollte den Mitgliedern Respekt. „Danke an Sie alle, die dazu beitragen, dass man sich jederzeit auf die Hilfe durch das Deutsche Rote Kreuz verlassen kann. Geben Sie das Lob bitte weiter.“

In einer kleinen Zeremonie ehrt der Präsident des DRK-Landesverbandes Niedersachsen, Hans Hartmann (rechts), Hans-Joachim Sbresny für sein jahrelanges Engagement mit einer Verdienstmedaille. Quelle: Thomas Hans (DRK)

Der Chef des Landesverbandes nutzte die Gelegenheit in der kleinen Runde auch, um die langjährigen Mitglieder des Präsidiums, Hans-Joachim Sbresny und Otto-Werner Beushausen, für deren Engagement zu ehren. Sbresny erhielt die Verdienstmedaille des DRK Niedersachsen, Beushausen die Ehrenmedaille in Gold des Regionsverbandes.

Politiker werden als „wichtige Personen“ im DRK bestimmt

Neben Rust und ihren beiden Vertretern wurde zudem Gabriele Willms als ehrenamtliche Justiziarin gewählt, Thomas Brauer kümmert sich fortan um die finanziellen Belange. Die beiden Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann ( CDU) und Stefan Birkner ( FDP) wurden darüber hinaus als „für die Rotkreuzarbeit wichtige Personen“ bestimmt. Außerdem sind im neuen Präsidium Rüdiger Nijenhof, Melanie Minge, Sascha Enax, Holger Rathjens sowie als Mitglieder der DRK-Ortsvereine Günther Dalenbrook und Rolf Posor gewählt worden.

Zwei starke Frauen aus Langenhagen: Neben Martina Rust (links) ist auch Petra Hunger in das DRK-Präsidium gewählt worden. Quelle: Privat

Mit Petra Hunger aus Krähenwinkel kommt ein weiteres Präsidiumsmitglied dazu. Die 49-Jährige ist bereits seit 39 Jahren im DRK. In Krähenwinkel ist sie nicht nur seit 2012 Schatzmeisterin, sondern hat dort vor zehn Jahren auch die Jugendrotkreuz-Gruppe aufgebaut und leitet diese seither. Auch sie wird sich nun um die Belange der Ortsvereine in der Region Hannover kümmern.

Von Sven Warnecke