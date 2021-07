Barsinghausen

Eine junge Frau ist Anfang Juli in Barsinghausen an der Ellernstraße ums Leben gekommen. Wie die Polizei Hannover erst jetzt auf Anfrage mitteilte, wurde die Leiche abends in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Da unter anderem ein Notarzt und auch Kriminalbeamte vor Ort waren, entstand in der Nachbarschaft schnell ein hartnäckiges Mordgerücht. Doch das Gegenteil ist der Fall: Es handelte sich offenbar um einen tragischen Unfall.

Laut Behördensprecher Michael Bertram begann der Einsatz am Mittwoch, 7. Juli, gegen 20 Uhr. „Neben der Polizei waren unter anderem ein Notarzt und der Rettungshubschrauber ,Christoph 4‘ an der Ellernstraße.“ Der Helikopter landete auf dem Acker auf der anderen Seite der Bahngleise. „Der Körper der Toten wies relativ starke Verletzungen auf“, sagt Bertram. Aus diesem Grund sei auch der Kriminaldauerdienst hinzugezogen worden.

Mordgerücht hält sich hartnäckig

Da die Beamten unter anderem in der Nachbarschaft Fragen stellten, entstand daraus offenbar das bis jetzt anhaltende Gerücht, die junge Frau sei ermordet worden. Außerdem wurde bislang nichts über den größeren Rettungs- und Polizeieinsatz berichtet. Sogar von einem abgegebenen Pistolenschuss ist in dem Gerücht die Rede, inklusive des Vorwurfs einer Vertuschungsaktion. Polizeisprecher Bertram kann das alles nicht bestätigen – schon gar nicht das Abfeuern einer Waffe.

Vielmehr ist es so, dass es sich bei dem Tod der 27-Jährigen um einen Unfall handelte. „Deshalb wurde darüber auch nichts bekanntgegeben“, sagt Bertram. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die junge Frau wohl Alkohol getrunken und stürzte dann in eine Glasscheibe. Dabei zog sie sich offenbar so schwere und blutige Schnittverletzungen zu, dass sie noch in der Wohnung starb. Hinweise auf ein Verbrechen sieht die Polizei derzeit nicht.

Von Peer Hellerling