Stefan Basler hat in der Corona-Krise damit begonnen, spontane Straßenkonzerte in allen Ortsteilen Barsinghausens zu spielen. Nahezu jeden Tag ist der 37-Jährige für drei bis vier Stunden auf Tour, um die Menschen mit seiner Musik zu unterhalten. Dabei sammelt Basler auch viele neue Eindrücke, so auch von besonderen Nachbarschaften.