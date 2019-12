Bantorf/Barsinghausen

Erfolglos ist der Einbruch in eine Tankstelle in Bantorf verlaufen. Dort hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonnabend versucht, eine Hintertür aufzuhebeln und sich dadurch Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Sie lösten dabei allerdings den Alarm aus. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter zu Fuß. Sie konnten trotz intensiver Fahndung nicht gefasst werden.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, in ein Wohnhaus an der Osterfeldstraße in Barsinghausen eingedrungen und haben beide Etagen durchwühlt. Zum möglichen Diebesgut ist laut Polizei derzeit nichts bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Vorfällen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Dirk Wirausky