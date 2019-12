Bantorf

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs aus der Niederlande haben Polizeibeamte am Sonnabendabend auf der B 65 in Höhe der Anschlussstelle Bad Nenndorf den Kofferraum voller Feuerwerkskörper gefunden. Darunter befanden sich auch etliche sogenannte Polenböller der Feuerwerkskörperklassen 3 und 4, sogenanntes Mittel- und Großfeuerwerk, das in Deutschland nicht erlaubt ist. Diese wurden beschlagnahmt. Gegen die drei Insassen des Fahrzeugs wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. dw

Von Dirk Wirausky