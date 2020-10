Barsinghausen

Am frühen Sonnabendmorgen hat eine Frau gegen 5.35 Uhr die Polizei verständigt, weil an der Straße An der Königseiche Einmündung Am Goldenen Eck ein unbeleuchteter Wagen so geparkt worden war, dass er den Verkehr behinderte. Der Fahrer saß schlafend hinter dem Steuer.

Nachdem die Beamten den Mann weckten, erklärte der 22-Jährige, dass er mit dem Auto gefahren war. Ein freiwillig vor Ort ausgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, zwei Blutproben entnommen, die Fahrerlaubnis beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Von Dirk Wirausky