Der Laatzener SPD-Politiker Matthias Miersch will im Herbst 2021 zum fünften Mal in den Bundestag einziehen. In einem Brief an die Parteimitglieder in seinem Wahlkreis hat er die Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur erklärt. Der 51-Jährige gehört seit 2005 dem Bundestag an.